¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¤¬£¶Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷²¦¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È£±£¸Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç£²¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿®Ç°¤È¿®Ç°¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¤³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ÆÍÁ³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡©¥È¡¼¥¯¤Ë¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤â¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎø°¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î¡Ö¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹¡×¤Ç¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£