¼«Ì±¡¦¾®Ìî»û»á¡ÖÂ®¤ä¤«¤ËÄûÀµ¡×¤ò¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÁê¸ß´ØÀÇÈ¯¸ú¡¡ÆüËÜ¤ËÆÃÎãÇ§¤á¤º15¡ó¾å¾è¤»¤Ë
¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Æ°¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤ËÆÃÎã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º15¡ó¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÂ®¤ä¤«¤ÊÄûÀµ¡×¤òµá¤á¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¡Ö´ØÀÇ¤¬15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï°ìÎ§15¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢15¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÉÊÌÜ¤Ï¸½¹Ô¤ÎÀÇÎ¨¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´±Êó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë15¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ²Ý¤¹¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÊÆ´Ö¤ÇÇ§¼±¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Ìî»û»á¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÁê¸ß´ØÀÇ¤¬È¯¸ú¤·¤¿ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¡Ë7Æü¸á¸å1»þ¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ½¤Àµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÅöÁ³¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£