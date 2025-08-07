¸ÅÌ±²È¤ÎÎ¢¤ËÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÚ¡£·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤·¤áÆì¤¬¤Ä¤¤¤¿¸Å°æ¸Í¡¿¤½¤ÎÊª·ï¡¢¹ðÃÎ»ö¹à¥¢¥ê¥
¡Ø¤½¤ÎÊª·ï¡¢¹ðÃÎ»ö¹à¥¢¥ê: ·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹ÉÝ¤¤Éô²°¡Ù¡ÊµÜËÜ¤°¤ß¡§ºî²è¡¢µÜËÜ¤Ú¤ë¤ß¡§¸¶ºî/ÃÝ½ñË¼¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤½¤ÎÊª·ï¡¢¹ðÃÎ»ö¹à¥¢¥ê¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë½»¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Êª·ï¤¬¤¢¤ë¡£Á°¤Î½»¿Í¤¬¼«»¦¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡¢ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëÊª·ï¤Ï¡È¹ðÃÎ»ö¹à¥¢¥ê¡É¤Î»ö¸ÎÊª·ï¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ï¼¡¤Ë½»¤à¿Í¤Ø¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌõ¤¢¤ê¤ÎÊª·ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡Ä¡© ¸½Ìò·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÇËÜºî¤ÎÃø¼Ô¡¦µÜËÜ¤Ú¤ë¤ß¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¡¢¥¬¥Á¤ÇÉÝ¤¤Éô²°¤ò¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¡Ø¤½¤ÎÊª·ï¡¢¹ðÃÎ»ö¹à¥¢¥ê: ·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹ÉÝ¤¤Éô²°¡Ù¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢ºÆÏ¢ºÜ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÝ¤¤¾ìÌÌ¤¢¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï±ÜÍ÷Ãí°Õ¡ª¡Û
