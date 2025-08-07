¡Ø»°Åç²°ÊÑÄ´É´Êª¸ì4¡Ù¡ÊµÜËÜÊ¡½õ¡§Ì¡²è¡¢µÜÉô¤ß¤æ¤­¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè20²ó¡ÚÁ´24²ó¡Û

¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø»°Åç²°ÊÑÄ´É´Êª¸ì¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à

¶²¤í¤·¤­¤Ï²ø´ñ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿Í¤«¡½¡½¡£¤¢¤ë»ö·ï¤ò¶­¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿17ºÐ¤Î¤ª¤Á¤«¡£½ÇÉãÉ×ÉØ¤¬¹¾¸Í¤Ç±Ä¤àÂÞÊª²°¡Ö»°Åç²°¡×¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ëÈà½÷¤Ï¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤ÇÆü¡¹¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤¢¤ëÆü¡¢½ÇÉã¤«¤éµÒ¤ÎÂÐ±þ¤òµÞî±Ç¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ªµÒ¤«¤é¡ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¡É¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£µÜÉô¤ß¤æ¤­¸¶ºî¤ÎÀÚ¤Ê¤¯¤â¶²¤í¤·¤¤¹¾¸Í²ø´ñëý½¸¤ò¡¢Ì¡²è²È¡¦µÜËÜÊ¡½õ¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿¡Ø»°Åç²°ÊÑÄ´É´Êª¸ì¡Ù¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­¡¢1´¬¡Á4´¬¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°ìµóºÆ·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª