¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å²ñÄ¹¡¦ÀîÂ¼Î¶É×¤µ¤ó¡¢ÄÌÌë¤Ë¤ÏºæÀµ¾Ï¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤éÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¡õ´Ø·¸¼Ô¤¬·×2500¿Í»²Îó
¡¡7·î30Æü¤Ë84ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÀîÂ¼Î¶É×²ñÄ¹¡£ÄÌÌë¤¬8·î5Æü¡¢Åìµþ¡¦¸î¹ñ»û¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö½ÐÄ¥Àè¤Ç¤¢¤ëµþÅÔ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á°Æü¤ÎÌë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¾Ú¸À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ë¹¤¤¿ÍÌ®¤ÈÂ¿Âç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤À¤±¤Ë¡¢ÄÌÌë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤ä·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤é2500¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡£
¡ÖÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÏÂç³Øºß³ØÃæ¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¤Î¼¯Æâ¹§¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅÄÊÕ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢1993Ç¯¤Ë¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤ÏºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤ä¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¤é¤¬¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¿Ê½Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤âÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤é¤ª¾Ð¤¤·Ï¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢²¡ÀÚ¤â¤¨¤µ¤ó¤é¥â¥Ç¥ë·Ï¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤Ê¤É¤â·ÏÎó¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡·ÝÇ½³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³ÊÆ®µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â´é¤¬Íø¤¤¤¿ÀîÂ¼¤µ¤ó¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ç¡¢1997Ç¯¤ËÃöÌÚ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ÃÄÂÎ¡ÖUFO¡×¤Ç¤Ï¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌÌë¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢²ñ¾ì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃöÌÚ¤ÎÆþ¾ì¶Ê¡Ö¥¤¥Î¥¥Ü¥ó¥Ð¥¤¥¨¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌÌë¤ÇºæÀµ¾Ï¤Ï¡¢¡Ö½Å¤¤Êª¤¬Æ¬¤Î¾å¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£ÅÏÊÕ¸¬¤Ï¡Ö¡ÊÇò·ìÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡Ë´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï²ñÄ¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤Ë¤ÏÆ±½ê¤ÇÁòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å½êÂ°¤ÎºÇ½é¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¹îÅµ¤¬Ä¤¼¤òÆÉ¤ó¤À¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤¯¤ê¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¡¢´ã¸÷±Ô¤¤Êý¤¬°ì¿Í¡¢¤³¤Á¤é¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌó30Ç¯Á°¤Ë¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¡Ö²ñÄ¹¡¢¤â¤¦¤¢¤Î¾Ð´é¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µ¤¹ü¤ä¡¢¤ª¿ÍÊÁ¡¢¤½¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡¡Áòµ·¤Ë¤Ï1700¿Í¤¬»²Îó¡£½Ð´½¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥¥Ü¥ó¥Ð¥¤¥¨¡×¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¿ÆÂ²¤È¤È¤â¤Ë¹â¶¶¤â´½¤ò»ý¤Á¡¢²¸¿Í¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÍÎÏ¼Ô¤Î»à¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£
¡Ö¡Ø·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼þËÉ°êÍº²ñÄ¹¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤êÌÁÍ§¡£ÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÏÅÄÊÕ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤â¤Ä¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÎÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ØÅÄÊÕ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Ù¤ÎÅÄî´¾¼ÃÎ»á¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼þËÉ»á¤Ï¤È¤â¤Ë2024Ç¯¤Ë²ñÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀîÂ¼¤µ¤ó¤¬µÞÀÂ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÎÏ´Ø·¸¤âÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î·ï¤â¤¢¤ê¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤È·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÀªÎÏ¿Þ¤Ï°ìÊÑ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡·ÝÇ½³¦¤Î¡ÈÃÏ³ÌÊÑÆ°¡É¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤À¡£