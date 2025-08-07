´Ê½¨µÈ¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤Î¡ÈÀïÍ§¡É¾®´Óè½Æà¤Ø¥¨¡¼¥ë¡Ö±þ±ç¤·¤Þ¤Ã¤¹¡×
¡¡9·î7Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼7ºîÌÜ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ùº£°æÎµÂÀÏº¡õËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡õ¾®´Óè½Æà¡õ¸ÅÀîÍºµ±¤é¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¡ª
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶»¤Ë´¬¤¯¥Ù¥ë¥È¡á¡È¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ËüÄÅÇü¡Ê¤è¤í¤º¡¦¤Ð¤¯¡ËÌò¤ÎÇÐÍ¥¡¦º£°æÎµÂÀÏº¤À¤±¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤Í¤àÌò¤ÎËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢ÉÙ»Î¸«Å´ÌéÌò¡Ê¤Õ¤¸¤ß¡¦¤Æ¤Ä¤ä¡Ë¤Î»°Åè·òÂÀ¡¢Æî±À¤Ê¤¹¤«¡Ê¤Ê¤°¤â¡¦¤Ê¤¹¤«¡ËÌò¤Î¾®´Óè½Æà¡¢ËüÄÅÈþÏ²¡Ê¤è¤í¤º¡¦¤ß¤Ê¤ß¡ËÌò¤ÎÈ¬ÌÚÈþ¼ù¡¢¥Î¥¯¥¹Ìò¤Î¸ÅÀîÍºµ±¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®´Ó¤Ï¡Ö·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô²ø»ö²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë·º»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ÉÙ»Î¸«²ÝÄ¹¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÉÙ»Î¸«²ÝÄ¹¤Ï°ì±þ²ÝÄ¹¤Ç·ÙÉôÊä¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¹¤«¤â·ÙÉôÊä¤ÈÆ±¤¸³¬µé¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸À¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥í¥Ý¡¿²æÆáÇÆºãÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤âÆ±¤¸¹â¶¶ÍªÌé»á¤¬µÓËÜ¤À¤¬¡Ö°ÊÁ°¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤Ç¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿±é¤¸¤ë´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡£Ëè²ó¡¢ËÜÅö¤ËÂæËÜ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¼¡¤ÎÅ¸³«¤òÁá¤¯¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂà¾ì¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ëè²ó¡¢ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾ðÊó²ò¶Ø¤Î¸å¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡¿ÉâÀ¤±Ñ¼÷¤ò±é¤¸¤¿´Ê½¨µÈ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥í¥Ý¤µ¤ó¤À¡¢ÀïÍ§¤À¡¢±þ±ç¤·¤Þ¤Ã¤¹¡×¤È¥í¥Ý¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ª¥«¥ß¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¾®´Ó¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥®¡¼¥Ä¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥Ä¥Í¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆî±À¤Ê¤¹¤«¡Û·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô²ø»ö²Ý½êÂ°¡£³¬µé¤Ï·ÙÉôÊä¡£¹ñ²È¸øÌ³°÷Áí¹ç¿¦»î¸³¤òÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Ç¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¸ø°Â¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¡£¤¿¤À¤·¥Ö¥é¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥ª¥«¥ë¥È¤Þ¤¬¤¤¤Î¿¦Ì³¤Ë½¢¤«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤òÁ´¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤º¤ËºÇ°¤Î¿Í»ö¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ùº£°æÎµÂÀÏº¡õËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡õ¾®´Óè½Æà¡õ¸ÅÀîÍºµ±¤é¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¡ª
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶»¤Ë´¬¤¯¥Ù¥ë¥È¡á¡È¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ËüÄÅÇü¡Ê¤è¤í¤º¡¦¤Ð¤¯¡ËÌò¤ÎÇÐÍ¥¡¦º£°æÎµÂÀÏº¤À¤±¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤Í¤àÌò¤ÎËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢ÉÙ»Î¸«Å´ÌéÌò¡Ê¤Õ¤¸¤ß¡¦¤Æ¤Ä¤ä¡Ë¤Î»°Åè·òÂÀ¡¢Æî±À¤Ê¤¹¤«¡Ê¤Ê¤°¤â¡¦¤Ê¤¹¤«¡ËÌò¤Î¾®´Óè½Æà¡¢ËüÄÅÈþÏ²¡Ê¤è¤í¤º¡¦¤ß¤Ê¤ß¡ËÌò¤ÎÈ¬ÌÚÈþ¼ù¡¢¥Î¥¯¥¹Ìò¤Î¸ÅÀîÍºµ±¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾ðÊó²ò¶Ø¤Î¸å¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡¿ÉâÀ¤±Ñ¼÷¤ò±é¤¸¤¿´Ê½¨µÈ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥í¥Ý¤µ¤ó¤À¡¢ÀïÍ§¤À¡¢±þ±ç¤·¤Þ¤Ã¤¹¡×¤È¥í¥Ý¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ª¥«¥ß¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¾®´Ó¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥®¡¼¥Ä¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥Ä¥Í¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆî±À¤Ê¤¹¤«¡Û·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô²ø»ö²Ý½êÂ°¡£³¬µé¤Ï·ÙÉôÊä¡£¹ñ²È¸øÌ³°÷Áí¹ç¿¦»î¸³¤òÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Ç¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¸ø°Â¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¡£¤¿¤À¤·¥Ö¥é¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥ª¥«¥ë¥È¤Þ¤¬¤¤¤Î¿¦Ì³¤Ë½¢¤«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤òÁ´¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤º¤ËºÇ°¤Î¿Í»ö¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£