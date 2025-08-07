¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤ÎÅ·°æÄ¾·âÈôµå¤ËÅìµþD¤É¤è¤á¤¯¡¡¼éÈ÷¤Î´Ý¤¬¹²¤Æ¤ÆÍî²¼ÅÀ¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¹¥Êá¤µ¤ì¤ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬7Æü¡¢µð¿ÍÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤ËÅö¤Æ¤ëÂçÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î45ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÇÄÌ»»188¾¡º¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî¤ÈÆüÊÆÄÌ»»198¾¡¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¡¢¤½¤·¤ÆÈáÌÄ¤¬¸òºø¤·¤¿¥É¡¼¥à¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡¢Áê¼ê3ÈÖ¼ê¡¦ÀÐÀîÃ£¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤ÎÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÊý¸þ¤Ø¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦Íã¼ê¡¦´Ý¤¬Íî²¼ÅÀ¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇµå¤ÏÅ·°æ¤ËÄ¾·â¤·Íî²¼Êý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Ä·¹²¤Æ¤¿´Ý¤¬¡¢Íî²¼Í½Â¬ÅÀ¤«¤éÁ°¿Ê¤·¡¢³ê¤ê¤³¤ß¤Ê¤¬¤éÊáµå¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ·°æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£