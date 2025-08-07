¡ÚÅ·µ¤¡Û¶å½£¤Ç¤ÏÍè½µ¤Ï¤¸¤á¤Ë¤«¤±Âç±«Â³¤¯¤ª¤½¤ì
7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏÎ©½©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½©¤é¤·¤µ¤ÏÁ´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¿ô¤¬12ÃÏÅÀ¤È¡¢¤ª¤è¤½40Æü¤Ö¤ê¤Î¾¯¤Ê¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ7Æü¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7ÆüÄ«¡¢ÀÐÀî¸©¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢12»þ´Ö¤Î±«ÎÌ¤¬¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô¤Ç331.5¥ß¥ê¤È8·î¤ÎÊ¿Ç¯¤Î±«ÎÌ¤Î¤ª¤è¤½2ÇÜ¤¬¤¿¤Ã¤¿12»þ´Ö¤Ç¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»³¸©¤ÎÅ×ÇÈ¤Ç¤â¡¢204¥ß¥ê¤È¡¢8·î¤ÎÊ¿Ç¯¤Î¹ß¿åÎÌ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7ÆüÌë¤Î±«¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¶å½£ÆîÉô¤Ë¤ÏÍë±À¤Î²ô¤¬¤¢¤êÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ë¤âºÆ¤ÓÍë±À¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÁ°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë¼¡¡¹¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ç¤â·ã¤·¤¤Íë±«¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í½ÁÛ±«ÎÌ¤Ç¤¹¡£8Æü¡Ê¶â¡ËÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶å½£¤Ç180¥ß¥ê¡¢¶áµ¦¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç80¥ß¥ê¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¶å½£¤Ç¤ÏÍè½µ½é¤á¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢Âç±«¤¬Â³¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤ä¡¢ÄãÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£