Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Ç±«ÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿7Æü¤Î¸©Æâ¡£
¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¾®Ã«¤Ç¡Ö106.5¥ß¥ê¡×¡¢ÆîÌÚÁ¾¤Ç¡Ö87¥ß¥ê¡×¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡Ä¡£
Ä¹Ìî¤òÄÌ¤ëËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤ÈÆØ²ì±Ø¤Î´Ö¤ÇÄ«¤«¤é¾å²¼Àþ¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö20ËÜ¡×¤¬±¿µÙ¡¦¤Þ¤¿¤Ï¶è´Ö±¿µÙ¤Ë¡£
¸á¸å1»þÁ°¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½¡Ö3Ëü¿Í¡×¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô¤Ø¸þ¤«¤¦¿Í¤Ï
¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ÎÍ½Ìó¤ò¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤·¤É¤³¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢12»þ¤Þ¤ÇºÆ³«ÂÔ¤È¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡Ö¡Ê¥Ä¥¢ー¤Î¡ËÅº¾è°÷¤¬¥Ð¥¹¤Ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê±«¤¬¹ß¤ë¤È¤Ï¤Í¤¤ç¤¦¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡×
¤Þ¤¿¡¢JRÃæ±ûÀ¾Àþ¤Î¡ÖÆÃµÞ¤·¤Ê¤Î¡×¤Ï¾å²¼Àþ2ËÜ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶è´Ö¤Ç±¿µÙ¡¢4ËÜ¤¬¾¾ËÜ±Ø¤ÈÌ¾¸Å²°±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¡¢¸áÁ°9»þÈ¾¤¹¤®¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©¤«¤é¡ÊÄ¹Ìîー¾¾ËÜ´Ö¤ò°ÜÆ°¢ª¾å¹âÃÏ¤Ø¡Ë
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆÃµÞ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢±¿µÙ¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£¸Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢ÃëÁ°¤«¤éÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê±«¤äÍë¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£