¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÎMF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤¬Âç²ø²æ¤Ç¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØBBC¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Ïº£·î3Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¡£¤¹¤°¤ËÎ¾¼ê¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤È¡¢´é¤òÊ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²ø²æ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï7Æü¤ËÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤ÎÉé½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤ÈÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ò»ÄÎ±·÷¥ï¡¼¥¹¥È¤Î17°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤À¤¬¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¿·´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¤¹¤ëÃæ¤Ç³«ËëÁ°¤«¤é»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
