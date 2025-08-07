¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ìµÞ¿¡¢±ÑÃæ¶ä¤ÎÍø²¼¤²·èÄê¤Ï£µÂÐ£´¤Î¶Ïº¹¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡±ÑÃæ¶ä¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤êÀ¯ºö¶âÍø¤ò£²£µ£â£ð°ú¤²¼¤²£´¡¥£°£°¡ó¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÉ¼³ä¤ì¤Ï¶Ïº¹¤À¤Ã¤¿¡£¿ø¤¨ÃÖ¤£´Ì¾¡¢£²£µ£â£ðÍø²¼¤²£µÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿£µ£°£â£ðÍø²¼¤²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ý¥ó¥É¤¬µÞ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3370ÉÕ¶á¤«¤é°ìµ¤¤Ë1.3428¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï197±ßÉÕ¶á¤«¤é197.83¥ì¥Ù¥ë¤ËµÞ¿¡£ÂÐ¥æー¥í¤Ç¤â¥Ý¥ó¥É¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3415¡¡GBP/JPY¡¡197.70¡¡EUR/GBP¡¡0.8691
