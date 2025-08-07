SHANK¼çºÅ¡ãBLAZE UP NAGASAKI¡ä¡¢Âè1ÃÆÈ¯É½¤ËAge Factory¡¢ENTH¡¢¥Þ¥¤¥Ø¥¢¡¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥í¥Ã¥È¥ó¡¢SHADOWS¡¢The BONEZ¡¢¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
SHANK¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãBLAZE UP NAGASAKI 2025¡ä¤¬12·î6Æü¤ª¤è¤Ó7Æü¡¢Ä¹ºê¡¦½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÂè°ìÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè1ÃÆ½Ð±é¼Ô¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï8ÁÈ¡£½éÆü12·î6Æü¤ËSHANK¡¢Age Factory¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢The BONEZ¡¢¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡£2ÆüÌÜ12·î7Æü¤ËSHANK¡¢ENTH¡¢My Hair is Bad¡¢ORANGE RANGE¡¢SHADOWS¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ïº£¸å¤âÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ¤ÏËÜÆü8·î7Æü20:00¤«¤é8·î31Æü23:59¤Þ¤Ç¡£
¢£¡ãBLAZE UP NAGASAKI 2025¡ä
12·î6Æü(ÅÚ)¡¡Ä¹ºê¡¦½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê
12·î7Æü(Æü)¡¡Ä¹ºê¡¦½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê
open9:00 / start11:00 / 20:00½ª±éÍ½Äê
¡Ú12·î6Æü(ÅÚ)½Ð±é¡Û
SHANK¡¢Age Factory¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢The BONEZ¡¢¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡¢and more¡Ä
¡Ú12·î7Æü(Æü)½Ð±é¡Û
SHANK¡¢ENTH¡¢My Hair is Bad¡¢ORANGE RANGE¡¢SHADOWS¡¢and more¡Ä
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2Àè¹Ô(ÃêÁª)¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§8·î7Æü(ÌÚ)20:00¤«¤é8·î31Æü(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§http://eplus.jp/blazeupnagasaki/
¢£¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBRAND NEW OLD SHIT¡Ù
2025Ç¯9·î3Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ÚCD¡Û¸ø¼°ÄÌÈÎ¡õ¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¸ÂÄê
¡ÚCD+T¥·¥ã¥Ä¡Û¸ø¼°ÄÌÈÎ¸ÂÄê
¡ÚÇÛ¿®¡ÛApple Music, Spotify, YouTube Music, etc.
Í½Ìó¼õÉÕ¡§http://baitfish-workshop.net/
¢¨CD+T¥·¥ã¥Ä¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï7·î31Æü(ÌÚ)23:59¤Þ¤Ç
¢§¼ýÏ¿¶Ê
01 Cheap Rad Wine
02 T.M.I.
03 Drag me down
04 Grind Gray
05 EL BIMBO
06 Plastic Bed
