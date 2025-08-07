¿å¼ùÆà¡¹¡¢ÂåÉ½ºî¡ÖETERNAL BLAZE¡×¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¼Â»Ü·èÄê
¿å¼ùÆà¡¹¤¬¡¢12ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖETERNAL BLAZE¡×¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÁÛ¤¤¡×¡Ösupersonic girl¡×¡Ö¿¼°¦¡×¤ËÂ³¤¯¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥ÉÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯2025Ç¯10·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
É½Âê¶Ê¤Î¡ÖETERNAL BLAZE¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤ÏA¡Çs¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÅö»þ¡¢¼«¿ÈºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë2°Ì¤òµÏ¿¡£¹¹¤Ë¡¢À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇTOP3¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿å¼ù¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿1¶Ê¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¥ó¥¯¥êÆ²¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
º£Ç¯¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¿å¼ùÆà¡¹¡£12·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ7¥ö½ê14¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãNANA MIUZKI LIVE VISION 2025-2026¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿15ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCONTEMPORARY EMOTION¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂåÉ½¶Ê¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¼ù¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿14Ëç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ°¤¤¿¤¤³Ú¶Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊç½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·´ë²è¤âÈ¯É½¡£14¸ø±é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇËè²ó°Û¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÄùÀÚ¤Ï9·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡ÖETERNAL BLAZE¡×¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡Ê12inch¡Ë¡Î¿ôÎÌ¸ÂÄêÀ¸»ºÈ×¡Ï
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î19Æü(Æü)
ÉÊÈÖ¡§NAS-2142
²Á³Ê¡§¡ï2,420 (ÀÇÈ´²Á³Ê \2,200)
¾ÜºÙ¡§https://kinkurido.jp/shop/g/gNAS-2142/
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦ETERNAL BLAZE
¡¦RUSH & DASH!
¡¦Inside of mind
¡ãNANA MIUZKI LIVE VISION 2025-2026¡ä
2025Ç¯
12·î6Æü(ÅÚ)¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
12·î13Æü(ÅÚ)¡¢14(Æü)¡Ú°¦É²¸©¡Û¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
12·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü)¡ÚÊ¼¸Ë¸©¡Û GLION ARENA KOBE
12·î27Æü(ÅÚ)¡¢28Æü(Æü)¡Ú¹Åç¸©¡Û¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯
1·î10Æü(ÅÚ)¡¢11Æü(Æü)¡Ú°¦ÃÎ¸©¡ÛNiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
1·î17Æü(ÅÚ)¡¢18Æü(Æü)¡ÚÊ¡²¬¸©¡ÛÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
1·î23Æü(¶â)¡¢24Æü(ÅÚ)¡¢25Æü(Æü)¡ÚÅìµþÅÔ¡ÛTOYOTA ARENA TOKYO
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô2¼¡¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡Û
¿½¹þ´ü´Ö¡§8·î7Æü(ÌÚ)13:00¡Á8·î17Æü(Æü)23:59
¾ÜºÙ¡§https://fanclub.mizukinana.jp/info/6110?is_pickup=true
¡Ú¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Û
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î7Æü(ÌÚ)19:30¡Á2025Ç¯9·î7Æü(Æü)23:59
¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://krs.bz/kingrecords/m/4an1ar5
