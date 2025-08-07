¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ ¤¤ç¤¦¤«¤é15¡ó¾å¾è¤» °¦ÃÎ¤Î¡È¤·¤í¤¿¤Þ¤ê¡É¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©¡Ö¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ï¡È¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤Ê¾õ¶·¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë15¡ó¾å¾è¤»¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å£±»þ£±Ê¬¤ËÈ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤òÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ëý¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ÊËÆî»Ô¤Ç¤·¤ç¤¦¤æ¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡ÖÆüÅì¾úÂ¤¡×¤Î¼èÄùÌò¡¦éðÀîÂÙÊå¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
º£·î1Æü¡¢ÃæÉô¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊéðÀî¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¤¦¤Á¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ø¤·¤í¤¿¤Þ¤ê¡Ù¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥§¥Õ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ëº£²óÅ¸³«¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÆüÅì¾úÂ¤¤Ç¤Ï¡¢20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡Ö¤·¤í¤¿¤Þ¤ê¡×¤Ê¤É¤ò¶ÈÌ³ÍÑ¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¢½ÐÀè¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡£
¸½ÃÏ¤ÎÉ¾²Á¤È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊéðÀî¼èÄùÌò¡Ë
¡ÖÆüËÜÎÁÍý¤Î¿Íµ¤¤äÈ¯¹ÚÊ¸²½¤Ø¤Î¶½Ì£¤Î¹â¤Þ¤ê¤âÊ»¤»¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤É¾²Á¤òÄº¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬3Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¡×
¹á¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÎÉ¤¤È¿±þ¡£¤¿¤À¡¢¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î¿·¤¿¤ÊÀÇÎ¨¤¬¤¤ç¤¦¸á¸å1»þ1Ê¬¤ËÈ¯Æ°¡£½¾Íè¡¢ÀÇÎ¨¤ÏÌó3%¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é15¡ó¾å¾è¤»¤Î18¡ó¤Ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ä
¡ÊéðÀî¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¡Ê´ë¶È¡Ë¤Ï¡È¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤Ê¾õ¶·¤À¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀÇÎ¨15%¤Ï¡ËÈó¾ï¤Ë¹â¤¤³ä¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¾¦ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤ò¡Ë²¼¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¾¦Çä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
15%¤ÎÀÇÎ¨¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡ÊéðÀî¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ô¾ì¤Ï¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç½ÅÍ×¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¡£º£¸å¤âÃíÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¤ä±Ä¶È¤Î»ÅÊý¤ò¡¢°ú¤Â³¤¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
