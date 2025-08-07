´ä¶¶¸¼¼ù¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶ÊÃ´Åö·èÄê ºî»ì¤âÃ´Åö¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡Û¸µKing ¡õ Prince¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¤¬¡¢¼«¿È¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹±Ç²è¡ÖÃË¿À¡×¡Ê9·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£´ä¶¶¤¬±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ä¶¶¸¼¼ù¡¢ÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±Ç²è¾ìÌÌ¼Ì¿¿
´ä¶¶¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¿·¶Ê¡ÖBless Me¡×¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë·èÄê¡£8·î7Æü¡¢8Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFairytales 4¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖThank U Four Fairy¡×¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖBless Me¡×¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤»¤º¡¢ËÜÊÔ¸ø³«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Æ¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPV¡Û¤È¤·¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ë¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£´°À®¤·¤¿ËÜºî¤ò¸«¤¿´ä¶¶¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¥Æ¡¼¥Þ¶ÊÃ´Åö¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´ä¶¶¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î±Ç²è½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ½é¤Î±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£ºî¤Ç¤Ïºî»ì¤âÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡£¡Ö±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Û¥é¡¼¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²°¦¡£ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²Î»ì¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î¸¶°Æ¡ÖÃË¿À¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¡¢¡ÖÆüËÜ¡ÊÈþÇ»¡¦ÈôÂÍÅù¡Ë¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ª±ÇÁü´ë²è¡×¤Ë¤ÆÆþÁª¤·¡¢YouTube¤Î¿Íµ¤¥µ¥¤¥È¡ÖÉÝ¤¤ÏÃ²øÃÌÏ¯ÆÉ¡×¤Ë¤ÆÏ¯ÆÉ¤µ¤ì¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÉÝ¤¤ÏÃ¡×¤È°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ÏÃÂêºî¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î±ÇÁü²½¤Ø¤ÎÇ®¤¤´üÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç»£±ÆÃÏ¤È¤Ê¤ëÆü¿Ê»Ô¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²è²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÊì¤È»Ò¤Î¼ºí©»ö·ï¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¿·¶½½»ÂðÃÏ¤Î·úÀß¸½¾ì¤ËÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¿¼¤¤¡Ö·ê¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯ÏÂÅÄ¡Ê±óÆ£ÍºÌï¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤â¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¡Ö·ê¡×¤ÎÀè¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¿¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÖà½÷¤¿¤Á¤¬¡ÖÃË¿À¡×¤òÄÃ¤á¤ë¤¿¤á°ÛÍÍ¤Êµ·¼°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â©»Ò¤¬¤½¤³¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À»ö¤òÃÎ¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î·ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡£¡Ö·è¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë·ê¤Ë¡¢¶Ø´÷¤òÇË¤êÂ©»Ò¤ò½õ¤±¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êµ¯¤³¤ëÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝÂÎ¸³¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤ËÀø¤à¶¸µ¤¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¯¡Ú¸ÅÂåÆìÊ¸¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Û¤Ë¤·¤Æ¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Û¥é¡¼¡Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ä¶¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·úÀß²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤ÇµðÂç·úµ¡¤òÁà¤ë¿¦¿Í¡¦»³²¼ÍµÅÍ¡£NYÎ±³Ø¤ò·Ð¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡È¿Í¾ðÇÉ¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°Û³¦¤ØÄÌ¤¸¤ëÆæ¤Î¡È·ê¡É¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÏÂÅÄ¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¡¢±Ç²è¡ÖÃË¿À¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î±Ç²è½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ½é¤Î±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ç¤Ïºî»ì¤âÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Û¥é¡¼¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²°¦¡£ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²Î»ì¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖBless Me¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£·à¾ì¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡ÖBless Me¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÃË¿À¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
