Å·¹ÄÇÕ½à¡¹·è¾¡¤Î²ñ¾ì·èÄê!! FCÅìµþvs±ºÏÂ¤Ï¡ÈÄÌ¾ïÆüÄø¡É³ÎÊÝ¤Îºë¥¹¥¿³«ºÅ¤Ë
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï7Æü¡¢Å·¹ÄÇÕ½à¡¹·è¾¡¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±Æü¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç·èÄê¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¦²ñ¾ì¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ°Äó¤ÇÆ±¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢¤ä¤°¤é¤Î¾åÂ¦¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£3²óÀï¤«¤é½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¤Î¾å²¼¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¼°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¤Î²ñ¾ì¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦½à¡¹·è¾¡¤ÏÄÌ¾ïÆüÄø¤Ç8·î27Æü¡¢Í½È÷Æü¤Ç9·î10Æü¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ïÆüÄø³«ºÅ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³ÎÊÝ¥Á¡¼¥à¤ÈÍ½È÷ÆüÆüÄø³«ºÅ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³ÎÊÝ¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ïÆüÄø³«ºÅ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î²ñ¾ì¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢J3Àª¤ÇÍ£°ì8¶¯Æþ¤ê¤ÎSCÁêÌÏ¸¶¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Í½È÷Æü¤Î¤ß³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢FCÅìµþ¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¤Ç¾å¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Èºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú½à¡¹·è¾¡¡Û
8·î27Æü(¿å)
Ä®ÅÄ vs ¼¯Åç [G¥¹¥¿]
FCÅìµþ vs ±ºÏÂ [ºë¥¹¥¿]
ÁêÌÏ¸¶ vs ¿À¸Í [¥ì¥â¥óS]
ÅìµþVvsÌ¾¸Å²°¤Î¾¡¼Ô vs ¹Åç [Ì¤Äê]
