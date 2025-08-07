Å·¹ÄÇÕ¥É¥í¥ï¡¼Ãæß·Í¤Æó»á¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Î·ãÀï¤Ë´üÂÔ¡Ö°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡¢°ìÈÌ´ÑÍ÷¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¼ÁÌä¥é¥Ã¥·¥å¤â
¡¡17Æü¡¢Âè105²óÅ·¹ÄÇÕ¤Î½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Îblue-ing! PARK¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥É¥í¥ï¡¼¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½DFÃæß·Í¤Æó»á¤¬Ã´Åö¡£°ìÈÌ¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤ÎÀï¤¤¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤Î4²óÀï¤Ç7¥Á¡¼¥à¤¬·èÄêºÑ¤ß¡£13Æü¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ÂÐÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤Ç8¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤½¤í¤¦Á°¤Ë¡¢27Æü¤Î½à¡¹·è¾¡4¥«¡¼¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó²¦¼Ô¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï²÷¿Ê·â¤Ç½é8¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿J3Àª¡¦SCÁêÌÏ¸¶¤ÈÂÐÀï¡£Â¾3¥«¡¼¥É¤Ï¡¢½é¥Ù¥¹¥È8¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È²áµî5ÅÙÍ¥¾¡¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¥Ù¥¹¥È8¤ÎFCÅìµþ¤ÈÍ¥¾¡¤·¤¿21Ç¯°ÊÍè8¶¯Æþ¤ê¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþVÂÐÌ¾¸Å²°¤Î¾¡¼Ô¤È6ÅÙ¤Î½àÍ¥¾¡¤«¤é½éÂ×´§¤òÁÀ¤¦¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬Àï¤¦¡£
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹½êÂ°»þ¤ÎÂè93²óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ãæß·»á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¡¼¥É¤òÅ¸Ë¾¡£Ä®ÅÄ¤È¼¯Åç¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ï¡Öµ´ÌÚ(Ã£)´ÆÆÄ¤â¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥¼¥ë¥Ó¥¢¤µ¤ó¤â¹õÅÄ(¹ä)´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍÑ¤ÎÀï¤¤Êý¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼´Þ¤á¤Æ¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£Ì¾¸Å²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÄ¹Ã«Àî(·òÂÀ)´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï°ìÈÌ¸ø³«¤Ë»²²Ã¤·¤¿´ÑÍ÷¼Ô¤«¤é¤â¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï¡¢Ãæß·»á¤«¤éµÕ¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö±ºÏÂ¤È¤«¡¢½é¤á¤Æ»Ä¤Ã¤¿ÁêÌÏ¸¶¤ÈÄ®ÅÄ¤Ë¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÃË¤Î»Ò¤«¤éÍ¥¾¡Í½ÁÛ¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿Ãæß·»á¤À¤¬¡¢ºÆ¤ÓµÕ¼ÁÌä¡£ÃË¤Î»Ò¤Ï¡ÖFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡×¤ÈÍ¥¾¡¥¯¥é¥Ö¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢¡ÖÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâ¤¤¤¿¡£Ãæß·»á¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ä¹Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅú¤¨¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¸ÅÁã¡¦²£ÉÍFM¤Î2²óÀïÇÔÂà¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
