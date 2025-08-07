¿À»³ÃÒÍÎ¡õÌð²ÖóÕ¡¢¥®¥¿¡¼¡õ¥¨¥ì¥¥Ù¡¼¥¹¤Ø¤Î°¦Ç®ÊÛ¡ÖÂç»ö¤ÊÁêËÀ¤Ç¤¹¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤ÈB&ZAI¤ÎÌð²ÖóÕ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Lemino¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡ÙÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¼«¿È¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ä¡ª¡©¿À»³¤Î¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡ª
¡¡²»Âç¤ËÄÌ¤¤B&ZAI¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤â¤¹¤ëÌð²Ö¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥¥Ù¡¼¥¹¡×¤òµó¤²¤ë¤È¡Ö¤¤ç¤¦¤â¡¢¤³¤Î1»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤ÇEX THEATER¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤½¤³¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£10Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤Æ¡¢10Ç¯ÌÜ11Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤«¤±¤¿¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È°¦ÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Ì¤¤À¤Ë¸½Ìò¤Çº¤¤Ã¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦°ìËÜ¡£¤Þ¤µ¤·¤¯ÁêËÀ¤«¤Ê¡×¤È¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿À»³¤â¡Ö¥®¥¿¡¼¡×¤Èµó¤²¡Ö°ìÈÖ¿·¤·¤¤¤Î¤Ç1¥ö·î¤¯¤é¤¤Á°¤ËÇã¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÇã¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢°ì²óÁý¤¨¤¹¤®¤ÆÀ°Íý¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É20ËÜ¤¯¤é¤¤¡£ÁêËÀ¤Ï20¿Í¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¤ä¤ë³Ú¶Ê¤ä°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤ËÃÆ¤¤¿¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁêËÀ¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¡×¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î¥®¥¿¡¼¤ò½ê»ý¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿È¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¡¼¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ºî¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë5ËÜÎ©¤Æ¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¡¢ÃÆ¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÄÂç»ö¤ÊÁêËÀ¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥®¥¿¡¼¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ø¤ªÁ°¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤Ê¤¡¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê°ìÌÌ¤â¥Á¥é¥ê¡£¸½ºß¤â1ËÜ¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÅì³¤¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥¥¡Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¿À»³¡Ë¤È»û¤Î¸µÉû½»¿¦¤Ç¤¢¤ëÊý¾æµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡¿Travis Japan¡Ë¤Î¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê²°Âæ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¤ªÊ¢¤È¿´¤òËþ¤¿¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢Ìð²ÖóÕ¡ÊB&ZAI¡Ë¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
