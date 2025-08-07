STARTOÀª¡Ø²£»³ËüÇî¡Ù9¡¦11³«ºÅ¡¢¡Ö¾ðÊó¹¹¿·¡×Ãí°Õ»ö¹à·Ç½Ð¡Ú³µÍ×°ìÍ÷¡Û
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤Ç9·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ø²£»³ËüÇî¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³«¾ì»þ´Ö¡¦Í½Ìó¾ðÊóÅù¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüÇî¤ÎÉ´µ´Ìë¹Ô¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ËÜÎÎÈ¯´ø¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ë¡×
¡¡²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤STARTO ENTERTAINMENT¤Î´ØÀ¾½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£9·î11Æü¡¢²°³°¤ÎEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢³«¾ì»þ´Ö¤äÍ½Ìó¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ»ö¹à¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ø²£»³ËüÇî¡Ù
9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ30Ê¬³«¾ì¡¢19»þ³«±é¡¢20»þ½ª±é¡ÊÍ½Äê)
¢¨¥Ö¥í¥Ã¥¯¤´¤È¤Ë½¸¹ç»þ´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»þ¹ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¸øÉ½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨17»þ°Ê¹ß¤ÎÍè¾ìÆü»þÍ½Ìó¤ª¤è¤ÓÌë´Ö·ô¤Ç¤ÏÃêÁª¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ì½ê¡§EXPO ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×
½Ð±é¡§²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢¶Í»³¾È»Ë¡ÊWEST.¡Ë¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¡ÊWEST.¡Ë¢¨ßÀ¡áµì»úÂÎ¡¢¾®ÂíË¾¡ÊWEST.¡Ë¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢¾®Åç·ò¡ÊA¤§! group¡Ë¡¢º´Ìî¾½ºÈ¡ÊA¤§! Group¡Ë
ÆâÍÆ¡§²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤STARTO ENTERTAINMENT¤Î´ØÀ¾½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
Í½Ìó¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ÑÍ÷¡Ö7ÆüÁ°ÃêÁª¡×¤Î¿½¹þ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö7ÆüÁ°ÃêÁª¡×ÅöÁª¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³«ºÅÅöÆü¤Î12»þ45Ê¬¤è¤êEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×Á°¤Ç¥¨¥ê¥¢»ØÄê¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÀ°ÍýÈÖ¹æ¡×¡Ë¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³«ºÅÅöÆü12»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍè¾ìÆü»þÍ½Ìó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò½àÈ÷¤·¡¢Í½Ìó¡¦ÃêÁª¥¬¥¤¥É¡Ö7ÆüÁ°ÃêÁª¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃêÁª¿½¹þ´ü´Ö¡§8·î11Æü¡Á9·î3Æü
ÅöÁªÄÌÃÎ¡ÊÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¡Ë¡§9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
¢¨Í½ÌóÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Î²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë³«ºÅ»þ´Ö¤Î¡Ö12»þ45Ê¬¡×¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«¾ì»þ¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅöÆü¤ÎÀ°ÍýÈÖ¹æ¤ÎÇÛÉÛ³«»Ï»þ¹ï¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î³«¾ì»þ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨17»þ°Ê¹ß¤ÎÍè¾ìÆü»þÍ½Ìó¤ª¤è¤ÓÌë´Ö·ô¤Ç¤ÏÃêÁª¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ÑÍ÷¤Ï¥¨¥ê¥¢»ØÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï»ØÄê¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö7ÆüÁ°ÃêÁª¡×ÅöÁª¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÅöÆü12»þ45Ê¬¤è¤êEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×Á°¤Ç¥¨¥ê¥¢»ØÄê¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ÊÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤¤»þ´Ö¤Ë¤ªÊÂ¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢Áá¤¤ÈÖ¹æ¤ÎÀ°Íý·ô¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÞ¤¬¤º¤ËÇÛÉÛ¾ì½ê¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Ë¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖEXPO2025 ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÎQR¥³¡¼¥É²èÌÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²èÌÌÉ½¼¨¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤Ê¤ª¡¢À°ÍýÈÖ¹æÇÛÉÛ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö7ÆüÁ°ÃêÁª¡×¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¡ÖSUPER EIGHT¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¡¢¡ÖWEST.¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¡¢¡ÖA¤§! group¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤Í½ÌóÈÎÇä¡ÊÃêÁª¡Ë¤Î¿½¹þ¤ò8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢³Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüÇî¤ÎÉ´µ´Ìë¹Ô¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ËÜÎÎÈ¯´ø¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ë¡×
¡¡²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤STARTO ENTERTAINMENT¤Î´ØÀ¾½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£9·î11Æü¡¢²°³°¤ÎEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ø²£»³ËüÇî¡Ù
9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ30Ê¬³«¾ì¡¢19»þ³«±é¡¢20»þ½ª±é¡ÊÍ½Äê)
¢¨¥Ö¥í¥Ã¥¯¤´¤È¤Ë½¸¹ç»þ´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»þ¹ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¸øÉ½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨17»þ°Ê¹ß¤ÎÍè¾ìÆü»þÍ½Ìó¤ª¤è¤ÓÌë´Ö·ô¤Ç¤ÏÃêÁª¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ì½ê¡§EXPO ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×
½Ð±é¡§²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢¶Í»³¾È»Ë¡ÊWEST.¡Ë¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¡ÊWEST.¡Ë¢¨ßÀ¡áµì»úÂÎ¡¢¾®ÂíË¾¡ÊWEST.¡Ë¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢¾®Åç·ò¡ÊA¤§! group¡Ë¡¢º´Ìî¾½ºÈ¡ÊA¤§! Group¡Ë
ÆâÍÆ¡§²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤STARTO ENTERTAINMENT¤Î´ØÀ¾½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
Í½Ìó¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ÑÍ÷¡Ö7ÆüÁ°ÃêÁª¡×¤Î¿½¹þ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö7ÆüÁ°ÃêÁª¡×ÅöÁª¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³«ºÅÅöÆü¤Î12»þ45Ê¬¤è¤êEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×Á°¤Ç¥¨¥ê¥¢»ØÄê¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÀ°ÍýÈÖ¹æ¡×¡Ë¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³«ºÅÅöÆü12»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍè¾ìÆü»þÍ½Ìó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò½àÈ÷¤·¡¢Í½Ìó¡¦ÃêÁª¥¬¥¤¥É¡Ö7ÆüÁ°ÃêÁª¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃêÁª¿½¹þ´ü´Ö¡§8·î11Æü¡Á9·î3Æü
ÅöÁªÄÌÃÎ¡ÊÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¡Ë¡§9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
¢¨Í½ÌóÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Î²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë³«ºÅ»þ´Ö¤Î¡Ö12»þ45Ê¬¡×¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«¾ì»þ¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅöÆü¤ÎÀ°ÍýÈÖ¹æ¤ÎÇÛÉÛ³«»Ï»þ¹ï¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î³«¾ì»þ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨17»þ°Ê¹ß¤ÎÍè¾ìÆü»þÍ½Ìó¤ª¤è¤ÓÌë´Ö·ô¤Ç¤ÏÃêÁª¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ÑÍ÷¤Ï¥¨¥ê¥¢»ØÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï»ØÄê¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö7ÆüÁ°ÃêÁª¡×ÅöÁª¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÅöÆü12»þ45Ê¬¤è¤êEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×Á°¤Ç¥¨¥ê¥¢»ØÄê¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ÊÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤¤»þ´Ö¤Ë¤ªÊÂ¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢Áá¤¤ÈÖ¹æ¤ÎÀ°Íý·ô¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÞ¤¬¤º¤ËÇÛÉÛ¾ì½ê¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Ë¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖEXPO2025 ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÎQR¥³¡¼¥É²èÌÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²èÌÌÉ½¼¨¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤Ê¤ª¡¢À°ÍýÈÖ¹æÇÛÉÛ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö7ÆüÁ°ÃêÁª¡×¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¡ÖSUPER EIGHT¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¡¢¡ÖWEST.¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¡¢¡ÖA¤§! group¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤Í½ÌóÈÎÇä¡ÊÃêÁª¡Ë¤Î¿½¹þ¤ò8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢³Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£