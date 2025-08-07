¥¹¥º¥Ä¶ËÜ³Ê¡ÖMR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª À¤³¦ºÇÂ®¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡×¤Î¡ÈÄ¶¹â²óÅ¾¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÉÅëºÜ¤·¤¿¡Ö2¥·¡¼¥¿¡¼¼Ö¡×¡ª ÂÔË¾¤Î¡Ö¥¯¥ë¥Þ¡ß¥Ð¥¤¥¯¡×¼Â¸½¤·¤¿¡ÖGSX-R¡¿4¡×¤ËÂçÃíÌÜ¡ª
¡¡¥¹¥º¥¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤â¤½¤ÎÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖGSX-R¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥¹¥º¥¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥º¥¤¬¡¢¡Ö¤â¤·2ÎØ¤ÎGSX-R¤ò4ÎØ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤é°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥Ä¶ËÜ³Ê¡ÖMR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê10Ëç¡Ë
¡¡2001Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè35²ó Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö4ÎØ¤ÎGSX-R¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡ÖGSX-R¡¿4¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎGSX-R¡¿4¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó2¥·¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹ÅÇÉ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÉ÷ËÉ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ê¤É¤Ï¸åÉÕ¤±¤Ë¤â°ìÀÚÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥Ã¥·¥å¥í¥Ã¥É¼°¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¾åÉô¤«¤é¤à¤½Ð¤·¤Î¾õÂÖ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ4ÎØ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤È¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊGSX-R¡¿4¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3550mm¡ßÁ´Éý1730mm¡ßÁ´¹â1000mm¤È¡¢¶Ë¤á¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£
¡¡ÀìÍÑ³«È¯¤µ¤ì¤¿·ÚÎÌ¹â¹äÀ¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¼ù»éÀ½¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤ï¤º¤«645kg¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢Åö»þÀ¤³¦ºÇÂ®¤Î¥Ð¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¡ÖÈ»¡Ê¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡Ë¡×¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥¾¡¼¥ó¤¬1Ëü1000rpm¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÄ¶¹â²óÅ¾·¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¡¢GSX-R¡¿4¤Ï¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢6Â®MT¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ175ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯14.1kgm¤òÈ¯´ø¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÈó¾ï¤Ë¸ÄÀÅª¤«¤ÄÀè¿ÊÅª¤Ç¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤Ï¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Âç²èÌÌ¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¹¶Î¬¥Ê¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Êµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÊÑ¹¹¤äÁö¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤Î³ÎÇ§¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤Î¾ðÊóÉ½¼¨¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¼ÂÁö¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GSX-R¡¿4¤ÏÁö¤ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Åö»þ¤ÎºÇ¿·ITµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÅ¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿GSX-R¡¿4¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥º¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤Èµ»½ÑÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤Ê°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£