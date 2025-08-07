¼Æºé¥³¥¦¡¢Ìò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤È¸ý²¼¼ê¤µ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼Æºé¥³¥¦¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ù´°À®¾å±Ç²ñ¤Ë¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢ÀÄ»³É±Çµ¡¢Ì£¸µÍÔÂç¡¢ÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¡£¼Æºé¤ÏºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼Æºé¥³¥¦¡õËþÅç¤Ò¤«¤ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦Â¼°æÍý»Ò¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¿ôÆü´Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø·»¤Î½ª¤¤¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á±Ç²è²½¡£¼Æºé¤Ï¡¢µÞî±Â¾³¦¤·¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê·»¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ë¤ËÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Íý»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¼¨¤¹¡£¼Æºé¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î±éµ»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼«Ê¬¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÍý»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦½÷À¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï°ã¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Î±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¡£¼Æºé¤Ï¼«¿È¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¿¥¤ê¸ò¤¶¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ä²ÈÂ²¤È¤Îºß¤êÊý¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼Æºé¤Ï¡Ö¶á¤±¤ì¤Ð¶á¤¤¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ä¸ý²¼¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡ÖÌò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤°¤ËÀ³Ê¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Æºé±é¤¸¤ëÍý»Ò¤Î·»¤Î¸µºÊ¤ò±é¤¸¤¿ËþÅç¤Ï¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Æ¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤ËÜ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦±é¤¬¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2²ó¤°¤é¤¤ºîÉÊ¤Ï¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶¦±é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¼¤Ò¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸µÉ×Ìò¤Î¥ª¥À¥®¥ê¤È¤âºîÉÊ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤â¥·¡¼¥ó¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËþÅç¤Ï¡Ö¼Æºé¤µ¤ó¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤È¡¢»ä¤¬³ØÀ¸¤Î¤È¤±Ç²è¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¶¦±é½ÐÍè¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÁ°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤Î»Ñ¤¬âÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ù¤Ï¡¢11·î28Æü¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼Æºé¥³¥¦¡õËþÅç¤Ò¤«¤ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦Â¼°æÍý»Ò¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¿ôÆü´Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø·»¤Î½ª¤¤¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á±Ç²è²½¡£¼Æºé¤Ï¡¢µÞî±Â¾³¦¤·¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê·»¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ë¤ËÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Íý»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¡£¼Æºé¤Ï¼«¿È¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¿¥¤ê¸ò¤¶¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ä²ÈÂ²¤È¤Îºß¤êÊý¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼Æºé¤Ï¡Ö¶á¤±¤ì¤Ð¶á¤¤¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ä¸ý²¼¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡ÖÌò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤°¤ËÀ³Ê¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Æºé±é¤¸¤ëÍý»Ò¤Î·»¤Î¸µºÊ¤ò±é¤¸¤¿ËþÅç¤Ï¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Æ¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤ËÜ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦±é¤¬¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2²ó¤°¤é¤¤ºîÉÊ¤Ï¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶¦±é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¼¤Ò¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸µÉ×Ìò¤Î¥ª¥À¥®¥ê¤È¤âºîÉÊ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤â¥·¡¼¥ó¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËþÅç¤Ï¡Ö¼Æºé¤µ¤ó¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤È¡¢»ä¤¬³ØÀ¸¤Î¤È¤±Ç²è¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¶¦±é½ÐÍè¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÁ°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤Î»Ñ¤¬âÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ù¤Ï¡¢11·î28Æü¸ø³«¡£