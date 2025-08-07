¿ûÌîÈþÊæ¡¡2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡ÖËèÆü¡¢ÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡×¡¡¶Ã¤¤Îµ¯¾²»þ´ÖÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷Í¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¡Ê47¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¡¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª26¡×¤ËVIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£13Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤È·ëº§¡£2¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ï¤È¤â¤Ë¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¯¤é¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¿ûÌî¤À¤¬¡¢²È¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤ò¼¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò°é¤ÆÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÜ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£2¿Í¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤¢¡¢º£Ä«¤ÏÅÜÌÄ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È¤«¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤ËèÆü¡¢ÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×²¬Â¼Î´»Ë¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿ûÌî¤Ë¡¢²¬Â¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼¡¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¿»þ¤Ëµ¯¤¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤«¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¡×¤È¡¢¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤è¤ê¤â³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬»þ´Ö¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËèÆü¡¢5»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£°ìÆ±¤«¤éºÆ¤Ó¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£