ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö¸µÌÁÍ§¡×¥È¥é¥¦¥È¤¬¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÄÌ»»£´£°£°¹æÌÜÁ°¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¤âµÏ¿¼ùÎ©¤òàÀëÅÁá
¡¡ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é³Î¼Â¤ËÎò»Ë¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢£Í£Ì£ÂÄÌ»»£´£°£°ËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê¡Ö£²ËÜ¡×¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤ò£³ÅÙ¼õ¾Þ¤·¡Ö£²£±À¤µªºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥¦¥È¡££²Ç¯Á°¤Þ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿àÌÁÍ§á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÄãÌÂ¤òÂ³¤±¡¢¥È¥é¥¦¥È¤âÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥ì¥¤¥ºÀï¤Ç¥È¥é¥¦¥È¤Ï£³²ó¤Ë¹ë²÷¤Ê£²£°¹æ£³¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÈ¯¤â¾¡Íø¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï£´¡½£µ¤ÇÇÔÀï¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±¥«¡¼¥É¤ò£±¾¡£²ÇÔ¤ÇÍî¤È¤·¡¢¼Ú¶â£µ¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è£´°Ì¤ËÄÀ¤à¡£Æ±ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È¤Ï£¹¥²¡¼¥àº¹¤È¡¢º£µ¨¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ÏÉ÷Á°¤Î¤È¤â¤·¤Ó¤À¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼å¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤«¡¢»Ä¤ê£²ËÜ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥¦¥È¤ÎÄÌ»»£´£°£°¹æÅþÃ£¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬£Í£Ì£Â¸ø¼°¤Ï¤³¤ÎµÏ¿¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤Ï£³£¹£¸ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂç¡¹Åª¤Ë¾Ò²ð¡££Í£Ì£ÂÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸½Ìò¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Î£´£³£¹ËÜ¤ËÂ³¤¡¢¥È¥é¥¦¥È¤ÏÆ±£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀáÌÜ¤Î°ìÈ¯¤¬¶á¤Å¤¯°ìÊý¤Ç¡¢±ýÇ¯¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤â¸½¾õ¤À¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ïº¸É¨È¾·îÈÄÃÇÎö¤Ç¤ï¤º¤«£²£¹»î¹ç½Ð¾ì¡£Éüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤â¡¢£µ·î¤ËÆ±¤¸º¸É¨¤Î¹üºÃ½ý¤ÇºÆ¤ÓÀïÀþÎ¥Ã¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£¸£·»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬¡¢½ÐÎÝÎ¨£³³ä£¶Ê¬£´ÎÒ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨£´³ä£·Ê¬£±ÎÒ¡¢£²£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£°ÂÇÅÀ¤È¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÂÇÀþ¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¥È¥é¥¦¥È¤¬¤¤¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢É÷²½¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ïº£¡¢ÀÅ¤«¤ËÀáÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£