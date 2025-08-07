Åìµþ¹âºÛ

¡¡·úºàÍÑ¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¡ÊÀÐÌÊ¡Ë¤Ç·ò¹¯Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µ·úÀßÏ«Æ¯¼Ô¤é¤¬·úºà¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿Æó¤Ä¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ç£·Æü¡¢¥á¡¼¥«¡¼£·¼Ò¤¬¸¶¹ð·×£´£°£°¿Í¤Ë·×Ìó£µ£²²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¦ÆâÍÆ¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤Î¤Û¤«¸¶¹ð£´£¶¿Í¤Ï¡¢ÏÂ²ò¶â¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÄ¤°Õ¤ä¸«Éñ¤¤¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÏÂ²ò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£

¡¡¸¶¹ðÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤¿Æ±¼ïÁÊ¾Ù£³£³·ï¡Ê¸¶¹ð·×Ìó£±£´£µ£°¿Í¡Ë¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÏÂ²ò¤È¤Ê¤ë¡£ÏÂ²ò¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°£°£¸¡Á£±£´Ç¯¤ËÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ð¤é¡£ÏÂ²ò¾ò¹à¤Ç¤Ï¡¢ÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿·úºà¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç»Ô¾ìÀêÍ­Î¨¤Î¹â¤¤£·¼Ò¤¬Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡°ìÏ¢¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¤ÏºÇ¹âºÛ¤¬£²£±Ç¯¡¢¹ñ¤È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤ëÅý°ìÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¡¢¹ñ¤Ï£±¿ÍºÇÂç£±£³£°£°Ëü±ß¤ÎÏÂ²ò¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤ÎÇå½þÈÏ°Ï¤ä¶â³Û¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÁÊ¾Ù¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸¶¹ðÃÄ¤Ï£·Æü¡¢º£²ó¤ÎÏÂ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄóÁÊ¤«¤éÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬·Ð²á¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈïºÒ¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£Á´¹ñ¤ÎÆ±¼ïÁÊ¾Ù¤ÎÁá´ü²ò·è¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£