¡¡Âè£±£°£µ²ó¡¦Å·¹ÄÇÕ¡¢Á´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï£¸·î£²£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡¢²ñ¾ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ê£±»î¹ç¤ÏÌ¤Äê¡Ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÃæÂôÍ¤Æó¤µ¤ó¡Ê¸µ²£ÉÍ£Æ£Í¡¦Âè£¹£³²óÂç²ñÍ¥¾¡¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¥É¥í¥ï¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¢§½à¡¹·è¾¡¡Ê£¸·î£²£·Æü¡Ë
¡Ú£Í£¸£±¡Û¡Ò£±¡ÓÄ®ÅÄ¡½¼¯Åç¡Ê£Ç¥¹¥¿¡Ë
¡Ú£Í£¸£²¡Û¡Ò£²¡Ó£Æ£ÃÅìµþ¡½±ºÏÂ¡Êºë¶Ì¡Ë
¡Ú£Í£¸£³¡Û¡Ò£³¡ÓÁêÌÏ¸¶¡½¿À¸Í¡Ê¥ì¥â¥ó£Ó¡Ë
¡Ú£Í£¸£´¡Û¡Ò£´¡Ó¡ÊÅìµþ£Ö¡¦Ì¾¸Å²°¤Î¾¡¼Ô¢¨¡Ë¡½¹Åç¡Ê²ñ¾ìÄ´À°Ãæ¡Ë
¢¨Åìµþ£Ö¡½Ì¾¸Å²°¤Ï£¸·î£±£³Æü¤ËÂÐÀï
¢§½à·è¾¡¡Ê£±£±·î£±£¶Æü¡Ë
¡Ú£Í£¸£µ¡Û¡Ò£±¡Ó¤Î¾¡¼Ô¡½¡Ò£²¡Ó¤Î¾¡¼Ô¡ÊÌ¤Äê¡Ë¡Ä£Á
¡Ú£Í£¸£¶¡Û¡Ò£³¡Ó¤Î¾¡¼Ô¡½¡Ò£´¡Ó¤Î¾¡¼Ô¡ÊÌ¤Äê¡Ë¡Ä£Â
¢§·è¾¡¡Ê£±£±·î£²£²Æü¡¦¹ñÎ©¡Ë
¡Ú£Í£¸£·¡Û£Á¤Î¾¡¼Ô¡½£Â¤Î¾¡¼Ô
¢¡ÃæÂôÍ¤Æó¤µ¤ó¤ÎÂç²ñÅ¸Ë¾
¡¡¡Ö¡ÊÄ®ÅÄ¤È¼¯Åç¤¬½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¡Ë¤³¤Î£²¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¾å°Ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡££Ó£ÃÁêÌÏ¸¶¤µ¤ó¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤µ¤ó¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÎÀï¤¤¤â¸«Êª¤Ç¤¹¤Í¡£Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡Ê¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¾¡Éé¤Î»ÅÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁêÌÏ¸¶¤µ¤ó¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊºòÆü¤Ï¡¢Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¤Î¿À¸Í¤¬ÅìÍÎÂç¤È£Ð£ËÀïÆÍÆþÄ¾Á°¤Þ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¶ìÀï¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ë¤ä¤Ï¤ê²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â²áµî¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÇÕ¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤«¤é¤Ç¤â²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Âç²ñ¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕ¤Ç¿·¤·¤¯»È¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¤â¡¢¼ã¼ê¤â´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥°Àï¤È¤âÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±äÄ¹Àï¤Ç¤ÎÂÎÎÏÌÌ¤ä¡¢£Ð£ËÀï¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿»þ¤ËÁª¼ê¸òÂå¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤ºÓÇÛ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡ËÀª¤¤¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¡Ê½ªÈ×¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ó°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ä¾å°ÌÁè¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°¤â¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤âÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍÑ¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×