¡¡½÷Í¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹£²£¶¡¦¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡²áµî£²²ó¤Î½Ð±é¤È¤â£±°Ì¤À¤Ã¤¿¿ûÌî¤Ï¹âµé¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Î£±¿Í£²Ëü±ß¤ÎÀßÄê¶â³Û¤Ç¶¥¤Ã¤¿º£²ó¡£¥Ð¥È¥ëÁ°¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¿Ê¹ÔÌò¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡Ö¿ûÌî¤µ¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ë¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤È¤«¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¡Ë½ÕÆü¡Ê½Ó¾´¡Ë¤µ¤ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤â¡×¤È¼¡¡¹¤ÈÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤¿¿ûÌî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦±é¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÐ¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£