¥®¥ã¥ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦Áú·î¤á¤¢¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡×2ºýÆ±»þÈ¯Çä
¥®¥ã¥ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦Áú·î¤á¤¢¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡Ù¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤¬¡¢8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë2ºýÆ±»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç2ºýÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤È¡È¿§µ¤¡É¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÁú·î¤á¤¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Ì¤·½Ð¤¹¡¢³Æ150¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àºîÉÊ¡£³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¤Î¸ÂÄê¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡Ù¤Ï¡¢Áú·î¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¡É¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥°¥é¥Ó¥¢½¸ÂçÀ®¡£À©Éþ¡¢¥¹¥Ý¥Ö¥é¡¢¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡¢ÊÑ·Á¿åÃå¡ÄÃ¯¤â¤¬¤È¤¤á¤¯²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢°áÁõ¤ò¡¢¥¥å¡¼¥È¤«¤Ä¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¡£
¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡Ù¤Ï¡¢¡È¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í°áÁõ¤ÈÇØÆÁÉ½¸½¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤à¡£±ð¤á¤¯ÈþÈ©¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÆù´¶¡ÄÂçÃÀ¿Ê²½¤·¤¿Èà½÷¤Î¡ÈÄ©Àï¡É¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áú·î¤á¤¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤·¤â¤Ä¤¡¦¤á¤¢
11·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£
17ºÐ¤«¤é³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë800¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¿¥®¥ã¥ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¥²¡¼¥àÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ë³èÌö¡£
2025Ç¯5·î¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÎ¾À¤³¦¤Ç³èÆ°¤¹¤ëXTuber¡Ê¥¯¥í¥¹¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡Ø²»Îí¤¯¤¸¤é¡Ù¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²»³Ú³èÆ°¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡§https://x.com/melomea030
Instagram¡§https://www.instagram.com/meameachan
YouTube¡§https://www.youtube.com/@meachanhonpo
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@meameachan
¡Ø¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë
ÄÌ¾ïÈÇ¡§2500±ß¡ÜÀÇ
Æ°²èÆÃÅµÉÕ¤¡§4500±ß¡ÜÀÇ
½ñÅ¹¸ÂÄê¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÉÕ¤¡§2700±ß¡ÜÀÇ
ÊÇ¿ô¡§152ÊÇ
»£±Æ¡§²¬ËÜÉð»Ö¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§ÍÕ·î¡¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§À¶¿å·ÃÈþ»Ò
¢£Amazon
ÄÌ¾ïÈÇ¡§https://amzn.to/47c3zMI
Æ°²èÆÃÅµÉÕ¤¡§https://amzn.to/4fo8tbF
Amazon¸ÂÄê¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÉÕ¤¡§https://amzn.to/4fjA8dL
¢£³ÚÅ·Kobo
ÄÌ¾ïÈÇ¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/6fe28392001a3ed5b094aac30428f9d1/
Æ°²èÆÃÅµÉÕ¤¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/4b0f87d1892e3c36aff59a8859a22d2d/
³ÚÅ·Kobo¸ÂÄê¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÉÕ¤¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/84a855b28bff3b73b0f780ae2ad0323a/
¢¨¤½¤ÎÂ¾ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¤â½ç¼¡Í½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î8Æü
ÄÌ¾ïÈÇ¡§2500±ß¡ÜÀÇ
Æ°²èÆÃÅµÉÕ¤¡§4500±ß¡ÜÀÇ
½ñÅ¹¸ÂÄê¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÉÕ¤¡§2700±ß¡ÜÀÇ
ÊÇ¿ô¡§154ÊÇ
»£±Æ¡§²¬ËÜÉð»Ö¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§ÍÕ·î¡¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§À¶¿å·ÃÈþ»Ò¡¿°áÁõÄó¶¡¶¨ÎÏ¡§REALISE
¢£Amazon
ÄÌ¾ïÈÇ¡§https://amzn.to/4oxSZGi
Æ°²èÆÃÅµÉÕ¤¡§https://amzn.to/4fnsKOH
Amazon¸ÂÄê¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÉÕ¤¡§https://amzn.to/47fjUAj
¢£³ÚÅ·Kobo
ÄÌ¾ïÈÇ¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/ae7982e3ee7b333a9db650d7008a1751/
Æ°²èÆÃÅµÉÕ¤¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/b881c026cdb839b5a90355f303a74092/
³ÚÅ·Kobo¸ÂÄê¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÉÕ¤¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/302d8400712a3c34b480c030d0d22408/
¢¨¤½¤ÎÂ¾ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¤â½ç¼¡Í½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È
