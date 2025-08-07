À¤³¦¥Ð¥ìー¤ËÎ×¤àÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ðー25Ì¾¤¬·èÄê¡ª
¡¡7Æü¡¢2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤ËÎ×¤àÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¡ØVolleyball World¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025À¤³¦¥Ð¥ìー¡£º£²ó¡¢Æ±Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¹ñ¤Î¥í¥¹¥¿ー¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥í¥¹¥¿ー¤Ï³Æ¹ñºÇÂç25Ì¾¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅÐÏ¿Áª¼ê14Ì¾¤¢¤ë¤¤¤Ï12Ì¾¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°¡ÊVNL¡Ë2025ÃË»Ò¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê30Ì¾¤«¤é¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Î¿·°æÍºÂç¤È»³ÅÄÂçµ®¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Î»³Æâ¾½Âç¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤Îº£¶¶Í´´õ¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î髙ÌÚ·¼»ÎÏº¤é·×5Ì¾¤ò½ü¤¤¤¿25Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡7·î½é½Ü¤Ë±¦¤Ò¤¸¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿OH¤ÎÂçÄÍÃ£Àë¤Ï¡¢VNL2025¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2½µ¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¥Áー¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Î¥í¥¹¥¿ー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢MB¤Î髙¶¶·òÂÀÏº¤ä±¦Â´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¸å¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿S¤Î´ØÅÄÀ¿Âç¤ÏVNL2025¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥á¥ó¥Ðー³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÏ¿Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー25Ì¾
1.À¾ÅÄÍ»Ö¡¿OP
2.¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡¿MB
3.¿¼ÄÅ±Ñ¿Ã¡¿S
4.µÜ±º·ò¿Í¡¿OP
5.ÂçÄÍÃ£Àë¡¿OH
9.ÂçÂð¿¿¼ù¡¿S
11.ÉÙÅÄ¾ÇÏ¡¿OH
12.髙¶¶Íõ¡¿OH
13.¾®ÀîÃÒÂç¡¿L
14.ÀÐÀîÍ´´õ¡¿OH
15.¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡¿OH
16.Â¼»³¹ë¡¿MB
17.À¾ËÜ·½¸ã¡¿MB
18.À¾»³ÂçæÆ¡¿OP
20.»³ËÜÃÒÂç¡¿L
21.±ÊÏª¸µµ©¡¿S
22.Æ£Ãæñ¥»Ö¡¿L
23.¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó¡¦¥é¥êー¡¿MB
24.¹â¶¶·ÄÈÁ¡¿OP
25.²¼ÀîÎÊ¡¿S
26.»³ºê¾´ÅÔ¡¿OH
29.»°ÎØÂç¾¡¿MB
30.À¾Àî³¾ÂÀÏº¡¿MB
32.º´Æ£½Ù°ìÏº¡¿MB
34.¸åÆ£Î¦æÆ¡¿OH