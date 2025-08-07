¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û¥¨¥Ç¥£¡¼HC¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¤òÇ®Ë¾¡Ö¸½¾õ¤òÇÄ°®¤¹¤ëÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡×Âç¶âÀ±¤«¤é10Ç¯
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡¢65¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢11·î¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2015Ç¯WÇÕ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÇË¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡×¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡£Åö»þ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ëÂç¶âÀ±¤«¤é9Ç¯¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯»Ø´ø´±¤ËÉüµ¢¡£Âè2¼¡À¯¸¢¤Î2µ¨ÌÜ¤Ë¡¢±ï¤Î¤¢¤ë¶¯¹ë¹ñ¤ÈºÆ¤ÓÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤ÀÀµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ö¼Â¸½¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï2019¡¢2023Ç¯¤ÎWÇÕ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸½ºßÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎºÇ¶¯¹ñ¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°14°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤ë¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸½¾õ¤òÇÄ°®¤¹¤ëÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡£³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¡×¤ÈÂçÇÔ¤â³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¡¢27Ç¯WÇÕ¤Ø¸þ¤±¤¿À®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï7·î¤Ë¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤È2Àï¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¡£¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ç¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î°ÂÄê¤Ê¤É¤¬¸½¾õ¤Î²ÝÂê¤À¡£¼¡Àï¤Ï¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊPNC¡Ë¥«¥Ê¥ÀÀï¡Ê30Æü¡¢¥æ¥¢¥¹¥¿¡Ë¡£¡Ö°éÀ®¤Î¾å¤ÇPNC¤ÏÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¼ã¼ê¤ÎÄì¾å¤²¤òÂ¥¤·¤¿¡£