¡Ú¿¹ÈËÏÂ»á¡¡»ëÅÀ¡Û6²ó¤Ïµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ËÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡¡ÂÇ½ç¤â²¼°Ì¡Ä¤»¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ëº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡£6²óÅÓÃæ3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤ÎÎÏÅê¤âº£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÉ¾ÏÀ²È¤Î¿¹ÈËÏÂ»á¡Ê70¡Ë¤¬ÅÄÃæ¾¤Î104µå¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë2ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢6²ó¤ÏÅÄÃæ¾¤ËÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¹ßÈÄ¡£Áê¼ê¤ÎÂÇ½ç¤â8ÈÖ¤È²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤»¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤Þ¤Ç¤ÏÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤Î1·³ÅÐÈÄ¡£ÏÓ¤âÈó¾ï¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ä¾µå¤ÎÁö¤ê¼«ÂÎ¤â°ÊÁ°¤è¤ê¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£3²ó¤Þ¤ÇÂÇ¼Ô9¿Í¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¡¢¤¦¤Á6¿Í¤Î½éµå¤¬ºÇÂ®149¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ä¾µå¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤¬Áö¤ì¤Ð¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½µå¤âÀ¸¤¡¢´ËµÞ¤¬»È¤¨¤ë¡£2²ó¤Ë¤ÏÂ¼¾å¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¤Î¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï4²ó¤Î¥ª¥¹¥Ê¤ÎÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤À¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î7µåÌÜ¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï²¿ÅÙ¤«¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¹â¤á¤ËÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÄã¤á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¾µå¤À¤Ã¤¿¤éÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï·ë²ÌÏÀ¡£ËÜ¿Í¤¬°ìÈÖÎÉ¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤³¤ÎÅêµå¤Ê¤é¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë199¾¡ÌÜ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë