Ê¡¸¶ÍÚ¡¢±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤ÇÊ¡»ÎÁóÂÁ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ë¡ªÂç²Ï¡õ·î9¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ

12·î19Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ç¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¡¸¶ÍÚ¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ç¤Ï·î9½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ê¡¸¶¤ÎºÇ¶á¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤ä¡¢±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
Ê¡¸¶¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¿å¾å¹±»Ê¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ45²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ÆÃ¹¶Ââ¤ÎÀÄÇ¯¤ÈÀï»þÃæ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÀÚ¤Ê¤¤Îø¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¤Ç¡¢¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤È¤·¤Æ³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤òÊé¤¦²Ö³¡¡¦Ã¯ÂµÌò¤ò¹¥±é¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤½¤Î±éµ»¤Ë¤Ï¡¢¡È¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹âÉ¾²Á¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÊ¡¸¶¤Ï¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤«¤é»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¿·¿Í»ùÆ¸Ê¡»ã»Ê¡¦²Æ°æÍãÌò¤ò¹¥±éÃæ¡£Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤¬¤Ç¤¤ºÎ¥º§¤·¤¿¿¦¾ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ËªÂ¼ÂÀ°ì¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤Ë¡¢Íã¤¬¡ÈÂ©»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÈÄí¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿§¡¹¤Ê²ÈÄí¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Â©»Ò¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢ËªÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÉ¬Í×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤½¤ì¤¬ËªÂ¼¤¬Â©»Ò¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤µ¤«¤éÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤ëÍã¤À¤¬¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¡¸¶¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿ÌòÊÁ¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÊ¡¸¶¤Î¼¡¤Ê¤ë½Ð±éºî¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤À¡£Æ±ºî¤Ï¡¢ÀÚ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Îø¿ÍÆ±»Î¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¡¸¶¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÆü¡¹¤òÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë°¡»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢°¡»Ò¤¬Ê¡»ÎÁóÂÁ±é¤¸¤ëÎø¿Í¡¦ÎÃ¤ÈÈù¾Ð¤ß¹ç¤¦»Ñ¤ä¡¢¿É¤½¤¦¤Ë´é¤òÏÄ¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡¢¡ÖÍ½¹ð¤À¤±¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö´üÂÔ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡ÖÀäÂÐ´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¿Ä¤Î¶¯¤¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤Ê¡¸¶¤¬¡¢º£ºî¤ÇÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë½÷À¤Î´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ä·î9¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃíÌÜºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢±éµ»¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÊ¡¸¶¡£¿·¤¿¤Ê½Ð±éºî¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØÉö¡Ù¤Ç¤â¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿·¶ÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£