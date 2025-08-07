Ä¹»þ´Ö¡¢»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸¤¤ÎÆÃÄ§5Áª¡¡¼ç¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤äÉ¬Í×°Ê¾å¤Ê±¿Æ°¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Þ¤Ç
Ä¹»þ´Ö¡¢»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸¤¤ÎÆÃÄ§5Áª
¸¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹»þ´Ö¡¢ÌµÍý¤Ë±¿Æ°¤µ¤»²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¡¢»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸¤¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.¾®·¿¤Î°¦´á¸¤¼ï
¾®·¿¸¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°¦´á¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸¤¼ï¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÂ¾¤Î¸¤¼ï¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÎÎÏ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²áÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ËÅ¬¤·¤¿ÂÎ¤Ä¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ØÀá¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ï¥ï¤ä¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¡¢¥Þ¥ë¥Áー¥º¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Á¥ï¥ï¤Ï¹ü¤¬ºÙ¤¤¤¿¤á¤Ë¹üÀÞ¤äÃ¦±±¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Ï±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤æ¤¨¤Ë¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¹üÀÞ¤äÃ¦±±¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2.»Ò¸¤
»Ò¸¤¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤ÊÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤ËÄ¹»þ´Ö¤Î»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èè¤ì²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²áÏ«¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¤¤â¤¤¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ØÀá¤â¤Þ¤À¾æÉ×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¡¢»¶Êâ¤µ¤»²á¤®¤ë¤È´ØÀá¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸å°ä¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3.¹âÎð¸¤
¤¹¤Ç¤Ë¥·¥Ë¥¢´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤éÅ¬ÀÚ¤Ê»¶ÊâÎÌ¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¸¤¤ÏÂÎÎÏ¤ä¶ÚÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²áÅÙ¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹âÎð¸¤¤òÌµÍý¤ËÄ¹»þ´Ö¤Î»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4.¼À´µ¤ò»ý¤Ä¸¤
¿´Â¡ÉÂ¤ä´ØÀá±ê¤Ê¤É¤Î¼À´µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö»¶Êâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Í¾·×¤Ë´µÉô¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´Â¡ÉÂ¤Î¾ì¹ç¤Ï¿´Â¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÍÁ³¿´Ää»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¡£°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Â®ÅÙ¤Ç»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¼ç¼£°å¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ»¶Êâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.¶ËÃ¼¤Êµ¤²¹¤Ë¼å¤¤¸¤¼ï
ÆüËÜ¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ËÃ¼¤Ë´¨ÃÈº¹¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¾ì¤Ï35¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Åß¾ì¤Ï0ÅÙ¤ò²¼²ó¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶ËÃ¼¤Êµ¤²¹¤Ë¼å¤¤¸¤¼ï¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤À¤±»¶Êâ¤ÎÎÌ¤òÃ»½Ì¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¼¼Æâ±¿Æ°¤ÇÊä¤¦¤Ê¤É¤Î¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ë´¨¤¤»þ´ü¤ä½ë¤¤µ¨Àá¤ËÄ¹»þ´Ö»¶Êâ¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¸¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹»þ´Ö¡¢ÌµÍý¤Ë»¶Êâ¤µ¤»²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä²ø²æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤¬ÈèÏ«º¤Øà¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë»¶Êâ¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢°ìÅÙµÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤Çµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)