SEVENTEEN¡¦H¡ßW¡ÊHOSHI¡õWOOZI¡Ë¡¢½é¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ç4Ëü¿ÍÇ®¶¸¡Ö¶»¤¬¥É¥¥É¥¡×¡¡ºÆ²ñ¤òÀÀ¤¦
¡¡13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¤ÎHOSHI¤ÈWOOZI¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦H¡ßW¡ÊSEVENTEEN¡Ë¤¬¡¢6Æü¡¢7Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØHOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] - JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¡ÖBring it¡×¤Ç¤Ï¸ª¤òÁÈ¤à»Ñ¤â¡ª¿ÆÍ§Æ±»Î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï7·î¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë´Ú¹ñ¤Î3ÅÔ»Ô¡¢ÂæËÌ¡¢ÆüËÜ¤ò¤á¤°¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤·¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤Ï·×4Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿CARAT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢7Æü¸ø±é¤ÏÁ´¹ñ130°Ê¾å¤Î±Ç²è´Û¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏHOSHI¤ÈWOOZI¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¶Ê¡ÖBring It¡×¤ÇËë³«¤±¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö96ers¡×¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¡¢CARAT¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢½é¤ÎH¡ßW¡ÊSEVENTEEN¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬²Ú¡¹¤·¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡¢CARAT¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À2¿Í¡£SEVENTEEN¤Ç¤Î¸ø±é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÎCARAT¤È¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢SEVENTEEN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎMC¡¦¸Å²ÈÀµµü»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Äµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢HOSHI¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡¢¶»¤¬¥É¥¥É¥¡×¡¢WOOZI¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ2¿Í¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÜ¿·¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤µ¤Ê¬¡×¤ÈÅú¤¨¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖH¡ßW¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£º£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡ÖH¡ßW¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢HOSHI¤ÈWOOZI¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿Í¤Î»ëÅÀ¤ÇH¡ßW¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡£¥¬¥¤¥ÉÌò¤È¤·¤Æ¡¢SEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê6Æü¤ÏJUN¡¢7Æü¤ÏTHE 8¡¢VERNON¤¬ÅÐ¾ì¡Ë¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±ÇÁü¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢HOSHI¤ÈWOOZI¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤Ï¿Ê¹Ô¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î²á¤´¤·Êý¤ä2¿Í¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¢´¶Æ°¤·¤¿½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë´¶ÁÛ¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¡¢Ìó40Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ÖH¡ßW¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï½ªÎ»¡£CARAT¤ÏHOSHI¤ÈWOOZI¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤µ¤é¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆHOSHI¤Î¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¡ÖDamage¡ÊHOSHI Solo¡Ë¡Êfeat. Timbaland¡Ë¡×¡ÖTouch¡×¡ÖSpider¡×¤Î3¶Ê¤òÈäÏª¡£¥½¥íMC¤Ç¤Ï¡¢SEVENTEEN¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎHOSHI¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖSTAY¡×¡ÖI Want You Back¡×¡ÖTiger Power¡×¤â1¥Õ¥ì¡¼¥º¤º¤ÄÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢WOOZI¤Î¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖRuby¡×¡ÖSimple¡×¡ÖDestiny¡ÊWOOZI Solo¡Ë¡×¤Î3¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£MC¤Ç¤Ï1¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢CARAT¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡½ªÈ×¤Ç¤Ï¡ÖECHO¡ª¡ÊProd. WOOZI¡Ë¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿Ì¤È¯É½¶Ê¡ÖCopy¡õPaste¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ËÜÊÔ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¡ÖSTUPID IDIOT¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢SEVENTEEN¤Î¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖTHUNDER¡×¡ÖCALL CALL CALL¡ª¡×¡ÖDON QUIXOTE¡×¡ÖCLAP¡×¡Öº£ -ÌÀÆü À¤³¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â-¡×¡ÖRun to You -Japanese ver.-¡×¡ÖTogether -Japanese ver.-¡×¡ÖSuper¡×¤Ê¤É¤òCARAT¤È¤È¤â¤Ë²Î¤¤¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏCARAT¤ËºÆ²ñ¤òÀÀ¤Ã¤Æ¡¢¡ØHOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] - JAPAN¡Ù¤Î¸ø±é¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£H¡ßW¡ÊSEVENTEEN¡Ë¤Ï¡¢23Æü¡¢24Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¡¦¸÷½£¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
