¥Þ¡¼·¯¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡98Æü¤Ö¤ê1·³Éüµ¢Àï¤Ç6²ó¼«ÀÕ1¹¥Åê¤âÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬7Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²óÅÓÃæ3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢4·î3Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë°ÊÍè126Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¡£ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ë¼«¤é¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Àô¸ý¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£Ä¾¸å¤Î4²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ëº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýÅÄÂç¤¬º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ½ÐÎÝ¤·¡¢ÅÄÃæ¾¤¬½éµå¤Çµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ1»à»°ÎÝ¡£´Ý¤¬½éµå¤òº¸Íã¤ØÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢ÁýÅÄÂç¤¬¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇËÜÎÝÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤¹¤ì¤Ð¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¡¦Â¼¾å¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÂÇµå¤òÁýÅÄÂç¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¤ÆÎÝ¤Ë½Ð¤·¡¢2»à¸å¡¢Ä¹²¬¤Ë10µåÇ´¤é¤ì¤¿Ëö¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦Á¥Ç÷¤Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£Á¥Ç÷¤ÏºÇ½é¤ËÂÇÀÊ¤Ø·Þ¤¨¤¿ÃæÂ¼Íª¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤µ¤ì¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÅÄÃæ¾¤Î¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò»Ä¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤¤²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡£ÅÄÃæ¾¤ÏµåÃÄ¹Êó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£