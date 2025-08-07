¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ½µ5Æü¶ÐÌ³¡Ö½½Ê¬¤ËÌã¤¨¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë»à¤ó¤À¤é¡Ä¡Ä¡×68ºÐÃËÀ¤ÎÇº¤ß
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ËÌ³¤Æ»ºß½»68ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±½»Âð¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§950Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â100Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º750Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â520¥«·î¡Ê60ºÐ°Ê¹ß²ÃÆþÊ¬´Þ¤à¡Ë
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤· ¢¨·«¤ê²¼¤²Ãæ
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÌ¤²ÃÆþ´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅöÁ³¤À¤¬¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤òËþ³Û¼õ¤±¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ê¤½¤ì¤ò¼õµë¤·¤Æ¤â¡Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀ¸³è¤¬³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÆ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö19Ëü±ß¡×¡£¹ñÌ±Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ÇÂÐ¿Í±ç½õ¿¦¤ò¡¢½µ5Æü¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤Ç¡×¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤ï¤¨¤Æ»Ù½Ð¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò°Â¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ï²òÌó¡×¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä¼Ö¸¡Åù¤Î¹â³Û½ÐÈñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥í¡¼¥ó¤ÎÍøÂ©¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤Ë¤è¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÁý³ÛÊ¬¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¡Ë¼õµë¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤´ü´Ö¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£Âà¿¦¤·¤Æ¤«¤éºÆ½¢¿¦¤Þ¤Ç2Ç¯¤¯¤é¤¤¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÌ¤²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ëþ³Û¤è¤ê·î1Ëü±ß¤¯¤é¤¤¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î1Ëü±ß¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ¸³è¤¬¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¤Ë¤È²ù¤ä¤ß¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤Î¡ÖÀ¸³è¤Ï¤µ¤Û¤É³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¹¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤äÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢´î¤Ö´é¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë³Û¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀ¸³è¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
