¥¬¡¼¥·¡¼¤ÈËãÀ¸ÂÙ»á¤¬ºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¶È³¦¸ì¤ë¡Ö¥Î¥¢¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ìë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡×
¡¡ÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¤ÎËãÀ¸ÂÙÅý³ç±¡Ä¹¤¬£·Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¶È³¦¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï£±Ê¬´Ö³ÊÆ®µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤À¡£ËãÀ¸»á¤Ï¡ÖºÆÀ¸²ó¿ô¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¤à¤Á¤ã¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤âÁª¼ê¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¤Ê¤È¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È³¹Ãæ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤ä¥±¥ó¥«¼«Ëý¤¬Àï¤¦¤Î¤¬¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡£Ëè²ó¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ºÆÀ¸²ó¿ô¤òÀ¸¤à¡£ËÍ¤â¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¡×¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¹ó»÷¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¡£¥ì¥Ú¥¼¥ó¤Î£Ä£Ê¼ÒÄ¹¤ä¥Ò¥«¥ë¤â¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤ë¤Î¤ÏËÜÊª¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿¤¤¤È¤«¤Ï¤«¤«¤ï¤ë¤È¤«¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ò¥«¥ë¤¬¼Â¶È²È¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤Èà£°Æüº§á¤·¤¿¤³¤È¤ËËãÀ¸»á¤Ï¡Ö£±¡Ü£±¡á£³¤°¤é¤¤¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ»»¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£ËÜÅö¤ËÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤Èµ¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Î¥¢¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï£°Æüº§¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Ï±£¤·¤´¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡££°Æüº§¤ÎÊý¤¬·é¤¯¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¥Î¥¢¤È¤Î´Ø·¸ÃÍ¤¬¿¼¤¤¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Î¥¢¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»Ò¶¡¤Ç¤â»º¤ó¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ìë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤È»×¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¼ÒÄ¹Ï¢Ãæ¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¸º¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÍýÍ³¤Ï¥¥ã¥Ð¾î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬²Ô¤²¤ë¡£¥Ð¡¼¥ó¤ÈÇä¤ì¤¿¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£µÕ¤ÎÆ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿Êý¤¬¤ª¥«¥Í¤â»ý¤Æ¤ë¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤êÍÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢Æ»¶Ú¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶È³¦¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£