JAL¥«¡¼¥É¡Ö²Æ¤Îº×Åµ2025¡×¤¬³«ºÅÃæ¡ªºÇÂç5Ëü¥Þ¥¤¥ë¤ä¹ë²Ú¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª»²²Ã¾ò·ï¤Ï¡©
²Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥ë¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖJAL¥«¡¼¥É²Æ¤Îº×Åµ2025¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2025Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ËJAL¥«¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç5Ëü¥Þ¥¤¥ë¤ä¹ë²Ú¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÅÐÏ¿¤È¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ½ç½ø¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÍøÍÑÍ½Äê¤Î¿Í¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¤¥ë¤ÎÀÑ»»ÂÐ¾ÝÊ¬¤Î¤ß¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÅöÁª¾ÞÉÊ¤Ï°Ê²¼¤Î4¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¢§¡ÚA¾Þ¡§JAL¥Þ¥¤¥ë¡Û
5Ëü¥Þ¥¤¥ë¡§5¿Í
5000¥Þ¥¤¥ë¡§50¿Í
2500¥Þ¥¤¥ë¡§100¿Í
¢§¡ÚB¾Þ¡§À¾Éð¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾¡¼¥Ä¤Î¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Ê1ÇñÄ«¿©ÉÕ¤¡Ë¡Û
¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ È¢º¬°²¥Î¸Ð¡×¡§10ÁÈ20¿Í
¢¨½ÉÇñ»ÜÀß¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¢§¡ÚC¾Þ¡§JALÎ¹¹Ô·ô2Ëü±ßÊ¬¡Û
25¿Í
¢§¡ÚD¾Þ¡§¡ÖÇîÂ¿²ÚÌ£Ä»¡×¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡Û
50¿Í¡Ê1Ëü±ßÁêÅö¤ÎÆé¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È°ú´¹·ô¡Ë
¤³¤Î²Æ¤ÏJAL¥«¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤È¤È¤â¤Ë¹ë²Ú¾ÞÉÊ³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏJAL¥«¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
JAL¥«¡¼¥É ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
»²²Ã¾ò·ï¤Ï´ÊÃ±¡ª¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º²ñ°÷ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡ÖMyJALCARD¡×¤Ç¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤ËJAL¥«¡¼¥É¤Ç¹ç·×15Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁJAL¥«¡¼¥ÉÆÃÌóÅ¹¤Ç3Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê4¼ïÎà¤Î¾ÞÉÊ¤¬
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤ÈÂÐ¾Ý¼Ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏJAL¥«¡¼¥É¸Ä¿ÍËÜ²ñ°÷¤ª¤è¤Ó²ÈÂ²²ñ°÷¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ë¡¿Í¥«¡¼¥É¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿ËÜ²ñ°÷¤È²ÈÂ²²ñ°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Æ¤ÏJAL¥«¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤È¤È¤â¤Ë¹ë²Ú¾ÞÉÊ³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏJAL¥«¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)