¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬¹ßÈÄ¤Ç²ù¤·¤¤É½¾ð¡¡6²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÂç´¿À¼¡¡°ì»þ¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¥ä¥¯¥ë¥È(7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬6²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ò1µå¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤È¤¹¤ë¤È2¿ÍÌÜ¤È3¿ÍÌÜ¤Ï¥´¥í¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ê6µå¤Ç3¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£2²ó¤Ï4ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É3¼ÔËÞÂà¡¢3²ó¤â3¿Í¤Ç½ª¤ï¤é¤»¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¤Î¥¦¥é¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ä¾¸å¤Î4²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é3ÈÖ¡¦Æâ»³ÁÔ¿¿Áª¼ê¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨½é¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¯Â¼¾åÁª¼ê¤Ë¤â2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î149¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬³°¤ì¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¡¢Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
5²ó¤Ï2¥¢¥¦¥È¤«¤é9ÈÖ¤ÎÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Ò¥Ã¥È¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆâ»³Áª¼ê¤«¤é143¥¥í¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤Ìµ¼ºÅÀ¡£¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¡¢µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤ÎÁýÅÄÂçµ±Áª¼ê¤¬¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤¬¥Ð¥ó¥È¤ÇÁ÷¤ê¥é¥ó¥Ê¡¼3ÎÝ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Á¾å¤²ÁýÅÄÁª¼ê¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ÇÀ¸´Ô¤·¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·6²ó¡¢Ì£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥È¤«¤é¥é¥ó¥Ê¡¼¤òµö¤¹¤È2¥¢¥¦¥È¸å¡¢Ä¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç²ù¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¸ª¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¡¢ÎÏÅê¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ÎÃæ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï2¡Ý1¤È¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¼ê¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¼ºÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅÄÃæÅê¼ê¤Ï5²ó2/3¤ò104µå¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¤ÇÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤Ï¼¡²ó°Ê¹ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£