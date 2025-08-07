¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬£¶²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡¤ÏÌ£Êý¤Î¼ººö¤âÍí¤ßÌ¸»¶¡Ä
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·£¶²óÅÓÃæ£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤â¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¾¡¤ÈÇ÷¤ëÅÄÃæ¾¤Ï¡¢²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¯¤³¤ÎÆü¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÀÐÀî¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹ç·×£³£¸£¶¾¡¤È¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÂÀÅÄ¤òÃæÈô¡¢ÈØÅÄ¤òÍ·¥´¥í¡¢Æâ»³¤ò¥Ë¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ëÀä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î£³²ó¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÂÇ¼Ô£³¿Í¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ëÈ´·²¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡££³²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Äã¤á¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ø¡£¤½¤Î¸åÆó»à»°ÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀô¸ý¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È±¦ÏÓ¤ÏËÜÎÝ¤Ø¤ÈÀ¸´Ô¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤«¤é²¹¤«¤¤½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î£´²ó¤Ë¤ÏÆó»à¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¥ª¥¹¥Ê¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÀèÆ¬¡¦ÁýÅÄÂç¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á°ìÂÇ¾¡¤Á±Û¤·¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¾¤¬¤¤Ã¤Á¤êµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£ºÇ¸å¤Ï´Ý¤¬µ¾Èô¤ò·è¤á¤Æµ®½Å¤Ê¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤Þ¤Ç£¸£´µå¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¶²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¡£ÀèÆ¬¤ÎÂ¼¾å¤ÏÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤éÆóÎÝ¡¦ÁýÅÄÂç¤¬Êáµå¤·Â»¤Í¤ÆÄËº¨¤Î¼ººö¡£Â³¤¯¥ª¥¹¥Ê¤ÏÊá¼ÙÈô¡¢ËÌÂ¼·Ã¤ò±¦Èô¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÏÄ¹²¬¤Ë£±£°µå¾¡Éé¤ÎËö¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷¤Ø¤Î¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï²ù¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨¼«¸ÊºÇÂ¿£±£°£´µå¤òÅê¤¸¤¿±¦ÏÓ¤Ø¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿Á¥Ç÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢ÁýÅÄÂç¤Î¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿Áö¼Ô¤¬ËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤·ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤ÏÌ¸»¶¡Ä¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÇÉ¬»à¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¾¤â²ù¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£