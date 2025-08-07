JO1¤ÎÄáË¼¼®²¸¤¬ÅÒÇîºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¡¡£µ·î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑÈ½ÌÀ¡¡£¶·î½ñÎàÁ÷¸¡¤Ç³èÆ°µÙ»ß
LAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï7Æü¡¢JO1ÄáË¼¼®²¸¡Ê24¡Ë¤¬ÅÒÇîºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±»öÌ³½ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢Åìµþ¶è¸¡»¡Ä£¤Ë¤è¤êÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÄáË¼¼®²¸¤¬ÅÒÇîºá¤Ë¤ÆÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Öº£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½ç¼é¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤âº£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢°ú¤Â³¤³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é°ìÁØ¤Î¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
ÄáË¼¤Ï5·î¤Ë¡¢²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤¬È½ÌÀ¡£10Æü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤ò¤Ø¤Æ6·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±16Æü¤Ë·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£