¼Æºé¥³¥¦¡Ö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÀ³ÊÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡×ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø°¦¤ÎÅÁ¤¨Êý¤òÌÏº÷
¼Æºé¥³¥¦¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡×¡ÊÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¡¢11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Àä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿·»¤ÎÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢²ÈÂ²¤Î¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤Ê4Æü´Ö¤ÎÊª¸ì¡£ºî²È¡¦Â¼°æÍý»Ò»á¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö·»¤Î½ª¤¤¡×¤Î±Ç²è²½¤Ç¡¢µÜÂô¤ê¤¨¼ç±é¡ÖÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤°¦¡×¡¢ÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¡ÖÀõÅÄ²È¡ª¡×¤ÎÃæÌî´ÆÆÄ¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¼Æºé¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê·»¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Íý»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£ÈþµÓ¤¬±Ç¤¨¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡ÖºòÇ¯¤Î10·îº¢¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î½Ð±éºî¤ÏÉáÃÊ¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤¼¤«º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¡£»£±Æ¸å¤âÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤´é¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Æâ¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î´é¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¸¤ã¸«¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤Î°è¤âÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¶á¤±¤ì¤Ð¶á¤¤¤Û¤É¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤¹¤Ê¤Î¤ËÁ´Á³ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¡¢¸ý²¼¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÀ³ÊÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤ÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡È¥À¥á·»¡ÉÌò¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢·»¤Î¸µ²Ç¡¦²ÃÆà»ÒÌò¤òËþÅç¤Ò¤«¤ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£ËþÅç¤ÈÃæÌî´ÆÆÄ¡¢ÀÄ»³É±Çµ¡¢Ì£¸µÍÔÂç¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£