¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÏÃ¯¤Î´êË¾¡©½÷À­¤¿¤Á¤òÇû¤ë¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Î¼ö¤¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¤é¤Ã¤µ¤à¤µ¤ó¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡Ö¥â¥Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤Î¥¢¥é¥Õ¥©ー½÷À­¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¡¢³°¸«¾å¤ÎÆÃÄ§¤«¤éÂ¾¼Ô¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡Ö¥ë¥Ã¥­¥º¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ëºòº£¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¿µ¤¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤â¡¢¼Â¤ÏÁê¼ê¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¼ºÎé¤Ê´ð½à¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤­¤âÀ¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡ÖÁê¼ê¤òÉÔí¿¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×²ÁÃÍ´Ñ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£

¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¡×¤Ë¶ì¤·¤à½÷À­¤¿¤Á¤¬ÆÀ¤¿µ¤¤Å¤­¤È¤Ï¡Ä

¼ç¿Í¸ø¤Î¤ß¤«¤³¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î¤Ï¤ë¤ß¤È¤ªÃã¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤«¤³¼«¿È¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤è¤êÌÀ¤é¤«¤ËÇ¯¾å¤Î¿Í¤«¤é¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤È¤Æ¤âÊ¢Î©¤Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤­¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤É¼«Ê¬¤è¤êÇ¯²¼¤Î¿Í¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ­¹æ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡»¡»¤À¤è¤Í¡×¤È¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¡ÖÊÎ¤ß¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤­¤¬¡Ä¡£

¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¥Öー¥á¥é¥ó¤¬º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ß¤«¤³¤Ë¡¢Í§¿Í¤Î¤Ï¤ë¤ß¤Ï¤â¤¦1¤Ä¡¢¤¢¤ëÏÃ¤ò¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Ï¤ë¤ß¤ÎÍ§¿Í¤¬¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤ÎÌ¼¤È°ì½ï¤ËÂç½°Åª¤Êµï¼ò²°¤ËÌë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£

©¤é¤Ã¤µ¤à

©¤é¤Ã¤µ¤à

©¤é¤Ã¤µ¤à

©¤é¤Ã¤µ¤à

©¤é¤Ã¤µ¤à

©¤é¤Ã¤µ¤à

©¤é¤Ã¤µ¤à

©¤é¤Ã¤µ¤à

©¤é¤Ã¤µ¤à

©¤é¤Ã¤µ¤à

¼ã¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤­´¹¤¨¤Ë¡Ö²¸·Ã¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤­¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ã¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Æ¤Ï¤ä¤¹¿Í¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤Î±ü¡¢¸ÀÆ°¤ÎÀè¤Ë¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê»×¹Í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¤³¤Î»þÂå¡×¤òÈ´¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¤Ï¤ë¤ß¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÃÍÆ§¤ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¦¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×·ù°­´¶¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤·¤¿ÃÍÆ§¤ß¤ò¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤¬¤è¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´ð½à¡×¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¼«Ê¬¤òÈþ¤·¤¯ÊÝ¤Á¤¿¤¤¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤«¤é¤ÎË¾¤ß¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡£Ã¯¤«¤Î²ÁÃÍ´ð½à¤Ç¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆËþÂ­ÅÙ¤òÆÀ¤ëÁêÂÐÅª¤ÊÀ¸¤­Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡Ö¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê´ð½à¤òÂç»ö¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

µ­»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë