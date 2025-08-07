ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È´í¤Ê¤¤¡© ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤ÈÃÏ·Á¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÖºÒ³²¥ê¥¹¥¯¡×¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êÊý
¿¼¤¯Ë¤«¤Ê¿¹ÎÓ¤ä¡¢ÃªÅÄ¤Î·Ê´Ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹¿¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ä¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ·Á¤ÎÆÃÄ§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉ÷·Ê¤Î¤Ê¤«¤ËºÒ³²¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÉÝ¤¤ÃÏÍýÂçÁ´¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¿¹ÎÓÈ²ºÎ¤Î´í¸±À¤ä¡¢ÃªÅÄ¤ÎºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿¹ÎÓ¤òÈ²ºÎ¤¹¤ë¤È¡ÖºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¥ï¥±
¿¹ÎÓÈ²ºÎ¤¬¹¿¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤òÁý¤ä¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¡¢¤É¤³¤«¤Ç¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÎÓÈ²ºÎ¤ÇºÒ³²¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡©
°ì¤Ä¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤·¤ß¤³¤à±«¿å¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤È¡¢ÌÚ¡¹¤ËÁË¤Þ¤ìÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤ëÎÌ¤¬¸º¤ë¡£¸ÏÍÕ¤ò´Þ¤ó¤ÀÅÚ¾í¤Ï±«¿å¤¬¤·¤ß¤³¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤³¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿±«¤ÏÌÚ¡¹¤Îº¬¤Î·ä´Ö¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ÃÏ²¼¿å¤È¤Ê¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊüÎ®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆ¯¤¤Ç¡¢¹¿¿åÈ¯À¸¤¬ËÉ»ß¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿¹ÎÓ¤¬¸º¾¯¤¹¤ì¤Ð±«¿å¤¬ÃÏÉ½¤ËÂ¿¤¯Î®¤ìÍî¤Á¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ±«¿å¤¬ÃÏÌÌ¤òÎ®¤ì¤Æ²ÏÀî¤Î¿å°Ì¤¬¾å¾º¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿å¤ÎÎ®¤ì¤ÇÅÚ¾í¤Îº½Å¥¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÀîÄì¤ÎÄì¾å¤²¤ä¿åÏ©¤ÎÊÄºÉ¤òµ¯¤³¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ÏÀî¤Î¹¿¿åÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÌÚ¤Îº¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÚ¾í¤¬¡¢°ÂÄêÎÏ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¸¶°ø¤À¡£ÅÚÃæ¤Ç¤ÏÌÚ¤Îº¬¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢ÅÚ¾í¤È´äÀÐ¤Î·ä´Ö¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ¯¤¤¬ÃÏÈ×¤òÊä¶¯¤·¤Æ¡¢ÃÏ³ê¤ê¤òËÉ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÚ¡¹¤òÈ²ºÎ¤¹¤ë¤ÈÌÚ¡¹¤Îº¬¤Ë¤è¤ë°ÂÄêÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¼ÐÌÌ¤¬µÞ¤Ê»³³ÙÃÏ¤Û¤ÉÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼êÆþ¤ìÉÔÂ¤Î¿Í¹©ÎÓ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¿¹ÎÓÌÌÀÑ¤Ï¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤¬¿Í¤Î¼ê¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¿Í¹©ÎÓ¤À¡£¼êÆþ¤ì¤ò¤¹¤ì¤ÐÅ·Á³¿¹ÎÓ¤ÈÆ±Åù¤ÎÆ¯¤¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢ÎÓ¶ÈÎ¥¤ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë²Õ½ê¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãù¿åµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¡¢ÌÚ¤Î»Þ¡¦º¬¤ÎÀ®Ä¹ÉÔ¿¶¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º¬¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¤ÈÃÏÌÌ¤ÏÊä¶¯ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÚ¤Ï¹Å²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤ÈÂæÉ÷¤ä½¸Ãæ¹ë±«¤¬µ¯¤¤Æ¤âÃÏÌÌ¤¬¿å¤òµÛ¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤äÅÚÀÐÎ®¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ¹³ºö¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÐ¤Î¥À¥à¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹¤Î¼êÆþ¤ì¤ÇÃù¿åÇ½ÎÏ¤òÉü³è¤µ¤»¡¢¹¿¿åÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ø¤Î¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£Ãù¿åÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÅÚ¾í¤ÈÌÚ¤Îº¬¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÏ¾å¤ÎÌÚ¡¹¤òÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ëº¬¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿ÂæÉ÷µé¤ÎÂç±«¤Ç¤Ï¡¢¹ß±«ÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç·àÅª¤Ê¸ú²Ì¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤½¤â¤½¤â¡¢ÅÚ¾í´Ä¶¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£
Á°ÅÓ¤ÏÂ¿Æñ¤À¤¬¡¢Ä¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÃÏÆ»¤Ë¿¹ÎÓ´Ä¶¤òÄ´¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÃªÅÄ¤Ï¡ÖÃÏ³ê¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¥µ¥¤¥ó¡©
°ðºîÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¿åÅÄ¤¬³¬ÃÊ¾õ¤ËÊÂ¤ó¤À¸÷·Ê¤¬»þÀÞ¸«¤é¤ì¤ë¡£·¹¼ÐÃÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ðºî¤ò¹Ô¤¦ÃªÅÄ¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¿ÃÏ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¡¦¶¹¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤â°ðºî¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¹©É×¤À¡£
·Ê´Ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëÃªÅÄ¤â¿ôÂ¿¤¤¤¬¡¢¼Â¤ÏÃÏ·Á³Ø¤Î´ÑÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÃªÅÄ¤ÏºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´í¸±ÃÏÂÓ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÃªÅÄ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡¢É¬¿Ü¾ò·ï¤¬Æó¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÖÄê½»²ÄÇ½¤Ê´Ë¤¤¼ÐÌÌ¡×¤È¡ÖËÉÙ¤ÊÃÏ²¼¿å¡×¤À¡£¤³¤ì¤é¤¬Î¾Î©¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤¬¸Å¤¤ÃÏ³ê¤êÀ×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÏ³ê¤ê¤ÎÂ¿È¯ÃÏ°è¤Ï¡¢ÃÏ²¼¿å¤¬ËÉÙ¤Ê¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£ÃÏ²¼¿å¤¬Â¿¤¤¤ÈÃÏÈ×¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Âç±«¤Ê¤É¤ÇÊø¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£Êø¤ìÍî¤Á¤¿ÅÚº½¤Ï¤Ê¤À¤é¤«¤Ë·¹¼Ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ´Ë¤¤¼ÐÌÌ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£»³³ÙÃÏ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¿Í´Ö¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢½¸Íî¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸Å¤¤ÃÏ³ê¤êÀ×¤Ï³«È¯¤µ¤ì¡¢ÃªÅÄ¤â¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Îã¤¨¤ÐÄ¹Ìî¸©Àé¶Ê»Ô¤Ë¤¢¤ëÕ©¼Î¤ÎÃªÅÄ¤Ï¡¢ÅÚÀÐÎ®¤«»³ÂÎÊø²õ¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÈæ±Ã»³»³Ï¼¤ÎÃªÅÄÃÏÂÓ¤â¡¢°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸Å¤¤ÃÏ³ê¤êÃÏ°è¤À¡£´ôÉì¸©·ÃÆá»Ô¤ÎºäÀÞÃÏ¶è¤Ï¡¢ÃÏ³ê¤êÃÏ¤Î´ä¤ò½üµî¤·¤Æ³«Âó¤µ¤ì¤¿¡£Åçº¬¸©±ü½Ð±À¤ÎÃªÅÄ¤Ïº½Å´ºÎ·¡¤ÎÀ×ÃÏ¤ÈÀ³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏÈ×¤Î¼å¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤·ÅÚº½ºÒ³²¤¬µ¯¤¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¡£ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤¬¡¢ÃÏ³ê¤ê¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ°ÜÆ°¤ÏËèÇ¯µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¿ô¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¡Á¿ô¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÈó¾ï¤ËÃÙ¤¤¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤ä½¸Ãæ¹ë±«¤Ç°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£2024Ç¯5·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»ÔÀ¶Î¤¶è¤Ë¤ÆÃªÅÄ¤¬Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚº½Êø¤ì¤ÇÊø²õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÃÏÈ×¤Î¤æ¤ë¤ß¤È¿å¤Î¿»¿©¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÃªÅÄ¤Ï¿å¤òÃù¤á¤Æ¹¿¿åÈ¯À¸¤òËÉ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÊü´þ¤µ¤ì¤Æ¹ÓÇÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚº½Î®½Ð¤ÎËÉ»ßºö¸¡Æ¤¤¬µÞ¤¬¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
