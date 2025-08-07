¿À»³ÃÒÍÎ¡È¥Ð¥Ç¥£¡ÉÃæÂ¼³¤¿Í¤ÎÉÔºß¤Ë¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡©¡¡ÃÝÃæÄ¾¿Í¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Lemino¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡ÙÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿À»³¤Î¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤ò±é¤¸¤ëÃæÂ¼³¤¿Í¡ÊTravis Japan¡Ë¤¬³¤³°¤Ç¤Î»Å»ö¤Î¤¿¤á·çÀÊ¡£»Ê²ñ¤«¤é¡ÈÉÔºß¡É¤Î¼ä¤·¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¿À»³¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢°Æ³°¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ä¡ª¡©¿À»³¤Î¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡ª
¡¡º£ºî¤ÏÅì³¤¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥¥¡Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¿À»³¡Ë¤È»û¤Î¸µÉû½»¿¦¤Ç¤¢¤ëÊý¾æµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Î¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê²°Âæ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¤ªÊ¢¤È¿´¤òËþ¤¿¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡°ìÊý¤Çµ±¸µ¤ÎÉã¤ò±é¤¸¤¿ÃÝÃæÄ¾¿Í¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï³¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤È¶¯¤¬¤ë¤ÈÃÝÃæ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡ÄÂÎ¤Î°ìÉô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¿´¶¤¸¡×¤È¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡£ÊìÌò¤ÎÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤â¡ÖÂ©»Ò¤¬¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¿À»³¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢µ±¸µ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÂ¼¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡£¿À»³¤Ë¸þ¤±¡Ö²¶¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ÃæÂ¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡Ö¡Ø³¤³°¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¡Ê·çÀÊ¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¤ÈÃã²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤âµ±¸µ¤«¤é¡¢¤¦¤ß¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¤ç¤¦¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡»£±ÆÎ¢ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤ò¸«¼é¤ë¥Ó¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò±é¤¸¤ëÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤Ï¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼Çµï¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¦¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¡Ø¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¿À»³¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤È¡Ø¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¡£¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¤Ê¥³¥ó¥Ó¡×¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢Ìð²ÖóÕ¡ÊB&ZAI¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
