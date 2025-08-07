¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢Ëþ³«¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¡È¹³ÁèÁê¼ê¤Î¥Ñ¥Ñ¡É¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤¬ÇÈÌæ¡Ä¶ØÃÇ¤Î°ìËç¤Ë¡ÈÌ¼¡É¤Ï¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡¡Ì¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÈµÇ°»£±Æ¡½¡½¥Ò¡¼¥ë½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢Ì¼¤Î¤¤¤Ê¤¤´Ö¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ë¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò»£¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¡×¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢¡È¹³ÁèÁê¼ê¤Î¥Ñ¥Ñ¡É¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¶ØÃÇ¼Ì¿¿
¡¡WWE½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥Ê¥ª¥ß¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Éã¿Æ¤¬ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡õ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ÈÃçÎÉ¤¯µÇ°»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Ê¥ª¥ß¤â¡Ö¤Ò¤¨¡Á¡Á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡ª·Ù¹ð¤è¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£ÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¸½ºß¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤ÎÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±Ä¶ÈË¸³²¤È¤Ê¤ë¡È¼Â¤Ï¤¤¤¤¿Í¡É¤Ö¤ê¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤Îµ¿ÏÇ¤Î1Ëç¤ÏµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥ê¥¢¤Î°¦¾Î¡Ë¿ä¤·¤Î´é¤À¤Ê¡×¡Ö¥¤¥è¤Î¡È²¶¤À²¶¤À¡É¥Ý¡¼¥º¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡×¤ä¡ÖÌ¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈµÇ°»£±Æ¡©¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¼¨¤¹¥¬¥ÁÀª¤ÎÀ¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Î¢¤Ç¡ÊÉã¡¢¥Ê¥ª¥ß¡¢¥¤¥è¡¢¥ê¥¢¡Ë4¿Í¤ÇÀäÂÐÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¸½¼ÂÇÉ¤Î°Õ¸«¤Ê¤É¡¢È¿±þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¹¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿Éã¡¦¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¤¤µ¤ó¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤ÏÌ¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ò²»³Ú¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
