¡ÖÅ®¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¿åÆñ»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡Ö¥¿¥°¡× ¥´¡¼¥°¥ë¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿å¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò´¶ÃÎ¡ª¾®³Ø¹»¤Ç»î¸³³èÍÑ»Ï¤Þ¤ë
¤³¤Î²Æ¡¢ÄË¤Þ¤·¤¤¿åÆñ»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤´¤¦¤È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¿¥°¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²Æ¡¢Áê¼¡¤°¿åÆñ»ö¸Î¡£Àè·î¤âÅìµþ¡¦¾®¶â°æ»Ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¼¼Æâ¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢6ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Å®¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£
¤½¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤¬³«È¯¤·¤¿¤¢¤ë¡Ö¥¿¥°¡×¤¬º£¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥à¥»¥ó¥¹ ¹âÌÚ½ß ¼ÒÄ¹
¡ÖÅ®¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤½¤³¤ò°ìÈÖ½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥´¡¼¥°¥ë¤ä¿å±Ë¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¥¿¥°¡×¤¬¡¢¿å¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò´¶ÃÎ¡£Å®¤ì¤ÆÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ò¤¹¤°¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¾å¤Ç¡Ö°ÂÁ´¡×¤ò¼¨¤¹ÎÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¬¤Þ¤ÇÀø¤ê¡¢10ÉÃ·Ð¤Ä¤È¡Ö·Ù¹ð¡×¤ò¼¨¤¹ÀÖ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥È¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç¼þ°Ï¤ËÃÎ¤é¤»¤Þ¤¹¡£ÅÅÇÈ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¥×¡¼¥ë¤Î¼þ¤ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È½ÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Öº£¸å¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¡¼¥¿¤ò¤É¤ó¤É¤óAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÀÏ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¿åÆñ»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤´¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç»î¸³Åª¤Ê³èÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£