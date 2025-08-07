¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß£´£°ºÐ¤ÎÈþËÆ¡¡Âç¤¤¯¸ª½Ð¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÍÅ±ð¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡Ê£´£°¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ì£å£í£é£î£ï¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ£²¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡×ÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë£×£Å£Ó£Ô¡¥¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡¢±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡¢£Â¡õ£Ú£Á£É¤ÎÌð²ÖóÕ¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¼ó¸µ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬µ±¤¡¢¸ª¤òÂç¤¤¯½Ð¤·¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÀÖ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¤ÏÈþµÓ¤¬¤Î¤¾¤¯°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¿À»³±é¤¸¤ëÌ£³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Å·ºÍ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤ÎÊª¸ì¡£¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Ë²°Âæ¤òË¬¤ì¤ëÆæÂ¿¤¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤ò¶¶ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï£±£¹Ç¯£±£±·î¤Ë£±ºÐ²¼¤Î°å»Õ¤È·ëº§¡££²£´Ç¯£··î¤Ë¤ÏÂè£²»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£