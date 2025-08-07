¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ë¿·¿§ÅÐ¾ì♡Âç¿Í¤ÎÃ«´Ö¤ò³ð¤¨¤ëLeene¥Ö¥é
¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ê¤Î¤ËÍýÁÛ¤ÎÃ«´Ö¤¬³ð¤¦¤ÈÂç¿Íµ¤¤Î¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¡ÔLeene¡Õ¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤Ë¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿♡¾åÉÊ¤Ê¤¯¤¹¤ß´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥À¥¹¥Æ¥£¥Ô¥ó¥¯¡×¤È¡Ö¥é¥Ù¥ó¥Àー¥°¥ìー¡×¤Ï¡¢Âç¿Í¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÊäÀµÎÏ¤È²÷Å¬¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿Leene¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡£È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Óµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤1Ëç¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ç¤âÍýÁÛ¤ÎÈþ¥Ð¥¹¥È¤Ë
¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¤Î¡ÔLeene¡Õ¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎL»ú¹½Â¤¥«¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¡£¥Ð¥¹¥È¤òº¸±¦¤«¤é°ú¤´ó¤»¤Æ¼«Á³¤ÊI»úÃ«´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ëÀß·×¤Ç¡¢¥ï¥¤¥äーÆþ¤ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÊäÀµÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÆ¹â¥Üー¥ó¡õU»ú¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÇØÃæ¤ÎÃÊº¹¤â¤¹¤Ã¤¤ê¥«¥Ðー¡£¥ï¥¤¥äー¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥×¤ÎÉâ¤¤ä¤¯¤¤¹þ¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡£
Wpc. Patterns¡ß·¤²¼²°¤Î²ÖÊÁ¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÂ¸µ¤Ë²Ú¤ä¤®¤ò¢ö
¿·¿§¤ÏÂç¿Í¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê2¥«¥éー
º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¡Ö¥À¥¹¥Æ¥£¥Ô¥ó¥¯¡×¤È¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¥é¥Ù¥ó¥Àー¥°¥ìー¡×¤Î2¿§¡£¤É¤Á¤é¤âÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬ÎÉ¤¯¡¢²Ä°¦¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸¥«¥éー¤Î¥¹¥âー¥¯¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥»ー¥¸¥°¥êー¥ó¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¤ò´Þ¤á¤¿Á´6¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥ì¥¯¥È²ÄÇ½¡£
²Á³Ê¤Ï¥Ö¥é¡õ¥·¥çー¥Ä¥»¥Ã¥È¤Ç\4,380～¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏA70～G75¤ÈÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¤¹¤ë°ìËç¤ò
¤ª¤·¤ã¤ì¤âÃå¤±¿´ÃÏ¤âÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê½÷À¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¡ÔLeene¡Õ¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¡£¿·¿§2¥«¥éー¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìËç¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥êー¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò¡£Ãå¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤éµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Êー¤òtu-hacci¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö