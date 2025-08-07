¡Ö10¥¥í¸ºÎÌ¡×¥Æ¥ìÄ«½÷À¥¢¥Ê¡È¥Ô¥¿¥Ã¡É¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤êT¥·¥ã¥Ä¡õ¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä»Ñ¡Ö¿ÈÂÎ¥Ð¥¥Ð¥¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¡Ê31¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬Éâ¤½Ð¤ëT¥·¥ã¥Ä¤È¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¡°ìÈÖ¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¾ì½ê!!¡¡¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹!!¡¡ÊÒÆ»13»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¡¡¿ÈÂÎ¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¤Î»°Ã«¥¢¥Ê¤ÏË¡ÂçÂ´¶È¸å¤Î17Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Îµ¤¾Ý¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤ÁF.C.¡×¤Î¿Ê¹Ô¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¡Ö±ÊÌî¡õ¤¯¤ë¤Þ¤Î¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¥Ë¡¼¥Á¥§¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£
20Ç¯4·î¤«¤éÆ±¶É¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¸ºÎÌ´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÌÜÉ¸¤Î10¥¥í¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£¼ñÌ£¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡£162¥»¥ó¥Á¡£