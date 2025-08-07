¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡ÙÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬¡È»ÐÉ×ÉØ¡É¤òÀä»¿¡¡¾×·âÅ¸³«¤ÎÂè4ÏÃ¤Ë¤Ï¾®Àã¡õÌî´Ö¸ýÅ°¤âÅÐ¾ì
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡ÙÂè4ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Ï¤Ê¤¼¾¾¤¿¤«»Ò¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡¡¹¬ÂÀÏº¤Î¿´Íý¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë°Ê¹ß¡¢½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ëÂçÀÐÀÅ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦¡È´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Î¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë°¤Éô¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ËÜºî¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊºÊÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÐºîÉÊ¤ª¤è¤Ó¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Î¾¾¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡8·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤¬ÊÌµï¤·¤¿¤Î¤ò¸«±Û¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë·º»ö¡¦¹õÀîÎµ»Ê¡Ê¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ë¤¬¹¬ÂÀÏº¤òË¬¤Í¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ï±³¤Ä¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤¹¡£¹õÀî¤Ï¤Ê¤¼15Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¥Í¥ë¥é¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤¦¤Á¤Ë²þ¤á¤Æµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¹¬ÂÀÏº¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é²óÊüÁ÷¤Ë¹¬ÂÀÏº¤Î¸µ¥«¥Î¡¦ÆâÆ£¤Ä¤Ð¤µÌò¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¾®Àã¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹õÀî¤Î²áµî¤Î¸°¤ò°®¤ë·Ù»ëÄ£¤Î·ÙÈ÷ÉôÄ¹¡¦º´µ×´Ö¼¡ÏºÌò¤ÇÌî´Ö¸ýÅ°¤â½Ð±é¡£2¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè4ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¥Í¥ë¥é¤ÎÄï¡¦¥ì¥ªÌò¤ò±é¤¸¤ëÈÄ³À¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Û¤«¤Î¸½¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤¬¡Ø¤ªÀ¤¼È´¤¤Çº£´ü¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÈÄ³À¤Ï¡¢¡ÖÂçÀÐ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤È¾¾¤µ¤ó¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ó¤Ä¤Ê¶õµ¤´¶¤Ê¤É¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹¬ÂÀÏº¡õ¥Í¥ë¥éÉ×ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤Ä¹¤¤´Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î»þ´Ö¤È¹Í¤¨¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡×¤È¡¢¥ì¥ª¤È¤·¤Æ´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë»ÐÉ×ÉØ¤òÂçÀä»¿¡£°ìÊý¡¢ÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥ë¥é¤¬15Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Îµ²±¤ò¾¯¤·¼è¤êÌá¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äï¡¦¸Þ¼é¤ÎÂ¸ºß¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤»ö¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Í¥ë¥é¤äÎëÌÚ²È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÈëÌ©¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÉôÊ¬¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè4ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¡¢¿·¤·¤¤»ö¼Â¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦¤ª¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²¤Î¥·ー¥ó¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿¿¼Â¡¢²¿¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü»Ë¾å½é¤á¤Æ¡È¥É¥é¥Þ¡ß¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ù¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤¬¡¢Âè5ÏÃÊüÁ÷ÅöÆü¤Î8·î14Æü10»þ30Ê¬¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£°¤Éô¡¢ÈÄ³À¡¢¿ùÌî¡¢¾¾¤¬Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥êー¥Ê¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡ÊÎëÌÚ¥ì¥ªÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈÂè3ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥«¥é¥ª¥±¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Î¥«¥é¥ª¥±¤òÄ°¤¯¤Î¤âµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¾¾¤µ¤ó¤Î²Î¤â¡È¥¿¥À¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«!?¡É¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾¾¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂä¤Î¼ÑÉÕ¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¥Í¥ë¥é¤¬¡¢¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ç»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¿·¤·¤¤»ö¼Â¤¬¤É¤ó¤É¤óÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Í¥ë¥é¤äÎëÌÚ²È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÈëÌ©¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡¢º£¸å¤âËÜÅö¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¡Ô¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Õ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹¬ÂÀÏº¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿2¿Í¤¬·ëº§¤·¤ÆÆ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¼«Ê¬¤ÎÅ¯³Ø¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡ÄËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬ÂÀÏº¤È¥Í¥ë¥é¤Î¥·ー¥ó¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¿©Âî¥·ー¥ó¤Ç2¿Í¤À¤±¤Î»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¼ÂºÝ¤Ë´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤È¡¢°¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Í¥ë¥é¤Ë¤âÎëÌÚ²È¤Ë¤âÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬Æ÷¤¤¤¿¤Ä¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤Ä¹¤¤´Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î»þ´Ö¤È¹Í¤¨¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª2¿Í¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âè4ÏÃ¤Ï¡¢¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»ö¼Â¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦¤ª¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë²ÈÂ²¤Î¥·ー¥ó¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿¿¼Â¡¢²¿¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë